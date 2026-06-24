Aktien Europa Schluss: EuroStoxx gibt weiter nach - Schweizer SMI auf Rekordhoch

dpa-AFX · Uhr
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PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Der EuroStoxx 50 hat am Mittwoch seine deutlichen Vortagesverluste etwas ausgeweitet. Angesichts der nach Börsenschluss in New York anstehenden Quartalszahlen von Micron agierten Anleger weiter vorsichtig. Sie erhoffen sich von den Resultaten des US-Chipriesen Hinweise darauf, ob die Nachfrage nach Infrastruktur für Künstliche Intelligenz noch hoch genug ist, um die Kursrally in diesem Bereich weiter anzutreiben.

Der Eurozonen-Leitindex fiel um 0,25 Prozent auf 6.214,70 Punkte. Am Vortag hatte er mit am meisten unter dem Ausverkauf der heiß gelaufenen Halbleitertitel insbesondere in Südkorea gelitten.

Außerhalb der Eurozone ging es für den Schweizer SMI um 1,49 Prozent auf 14.117,75 Punkte hoch, nachdem er im Handelsverlauf ein Rekordhoch erreicht hatte. Das Börsenbarometer profitierte einmal mehr von seinen robusten defensiven Schwergewichten wie Nestle und Novartis . Mit dem Luxusgüterkonzern Richemont stützte ein weiteres Schwergewicht den Index. Der britische FTSE 100 gewann 0,31 Prozent auf 10.461,63 Punkte./la/jha/

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
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Einstellungen
E
EURO STOXX 50
S
SMI
Micron Technology
Nestlé
Novartis
Richemont

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