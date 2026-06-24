Aktien New York: Nasdaq erholt sich vor Micron-Zahlen etwas

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem Kursrutsch am Vortag haben sich die US-Technologiewerte am Mittwoch stabilisiert. Die Anleger warteten gespannt auf die Quartalszahlen des Chipriesen Micron , die nach US-Börsenschluss veröffentlicht werden. Sie könnten Hinweise darauf liefern, ob die Nachfrage für Infrastruktur für Künstliche Intelligenz (KI) noch hoch genug ist, um die Kursrally in diesem Bereich weiter anzutreiben.

Der technologielastige Nasdaq 100 legte um 0,1 Prozent 29.388 Punkte zu. Er hatte am Dienstag unter heftigen Gewinnmitnahmen bei den im Zuge des KI-Hypes stark gelaufenen Technologietiteln gelitten.

Der marktbreite S&P 500 gewann 0,3 Prozent auf 7.386 Punkte. Für den Leitindex Dow Jones Industrial ging es um 0,2 Prozent auf 51.784 Punkte nach oben./la/jha/