Aktien New York Schluss: Dow kratzt am Rekordhoch - Technologie-Werte geben nach

dpa-AFX · Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX) - Kurz vor den mit Spannung erwarteten Quartalszahlen des Chipriesen Micron haben die Anleger an der US-Tech-Börse Nasdaq am Mittwoch nervös agiert. Nachdem sich die Technologiewerte zunächst etwas von dem Kursrutsch am Vortag erholt hatten, gerieten ihre Kurse letztlich wieder leicht unter Druck. Derweil hatten nachlassende Inflationssorgen den Leitindex Dow Jones Industrial fast auf ein Rekordhoch gehievt. Denn der durch den Iran-Krieg bedingte Ölpreisanstieg hat sich angesichts der Fortschritte bei den Friedensgesprächen nahezu verflüchtigt.

Für den Dow ging es am Ende um 0,35 Prozent auf 51.848,90 Punkte nach oben. Der marktbreite S&P 500 hingegen verlor 0,10 Prozent auf 7.358,22 Punkte.

Der technologielastige Nasdaq 100 fiel um 0,43 Prozent auf 29.220,06 Punkte. Er hatte am Dienstag unter heftigen Gewinnmitnahmen bei den Technologietiteln gelitten, die sich im Zuge des KI-Hypes stark entwickelt hatten./la/stw

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