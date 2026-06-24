ANALYSE-FLASH: Barclays hebt 1&1 auf 'Overweight' - Ziel 24,50 Euro

dpa-AFX · Uhr
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LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für 1&1 von 20,50 auf 24,50 Euro angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Analyst Ganesha Nagesha sieht nicht nur eine Besserung der Fundamentaldaten bei der United-Internet-Tochter, sondern auch unterschätzte Konsolidierungsfantasie, wie es in der Empfehlung vom Mittwoch heißt. Im Optimalfall seien bei 1&1-Aktien, von denen nur wenige im Streubesitz sind, sogar 37 Euro drin./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 05:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2026 / 05:32 / GMT

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