Anleger in Europa bleiben in Deckung - Rüstungssektor im Fokus

Frankfurt, 24. Jun (Reuters) - ⁠Nach dem jüngsten Ausverkauf bei Technologieaktien bleiben Anleger an den europäischen Aktienmärkten skeptisch. Der Dax gab zur Wochenmitte ein Prozent auf 24.646 Punkte nach, der EuroStoxx50 verlor knapp ein halbes Prozent auf bis zu 6206 Zähler. "Zu groß sind die Fragezeichen rund um den weiteren Zinskurs der Notenbanken und die teils ambitionierten Bewertungen im KI-Sektor", sagte Timo Emden von Emden Research. Dies belaste den Markt und bremse die ‌Risikobereitschaft vieler Investoren.

Angesichts der Spekulationen über eine bevorstehende Zinserhöhung der US-Notenbank hatten sich Anleger zuletzt zunehmend besorgt über die hohen, schuldenfinanzierten Ausgaben für Künstliche Intelligenz (KI) gezeigt. "Die Verkaufswelle, die gestern über die weltweiten Aktienmärkte schwappte, scheint vorerst etwas abzuebben", erklärte Jochen ⁠Stanzl, Analyst der Consorsbank. ⁠Nach einer Wende sehe es aber nicht aus. Infineon-Aktien notierten stabil, nachdem sie am Vortag mehr als sechs Prozent eingebrochen waren. Mit Spannung warteten Börsianer auf die anstehenden Quartalsergebnisse des US-Speicherchip-Herstellers Micron, die als Gradmesser für die Aussichten der Branche gelten.

DOLLAR AUF 13-MONATS-HOCH - GOLD UNTER DRUCK

Die Aussicht auf steigende US-Zinsen trieben den Dollar auf den höchsten Stand seit 13 Monaten. Auch die Suche nach sicheren Häfen kurbelte Börsianern zufolge die Nachfrage an. Der Dollar-Index kletterte in der Spitze um 0,3 Prozent auf 101,69 Punkte ‌und damit auf das höchste Niveau seit Mai 2025. Laut dem FedWatch-Tool der ‌CME-Börse preisen die Märkte eine Wahrscheinlichkeit von 36 Prozent für eine Zinserhöhung im Juli ein, verglichen mit neun Prozent in der Vorwoche. Für September stieg die Wahrscheinlichkeit auf über 70 von zuvor 29 Prozent.

Dies drückte den Euro um 0,4 Prozent auf ein über einjähriges Tief von ⁠1,134 Dollar. Die Abwärtsbewegung werde durch die unterschiedlichen Markterwartungen an die Politik der Europäischen Zentralbank (EZB) und der Fed angetrieben, erklärte Lee Hardman, ‌Währungsanalyst bei MUFG. Während in den USA mehrere Zinsschritte eingepreist würden, ⁠schwinde die Erwartung auf weitere EZB-Zinserhöhungen.

Der Goldpreis setzte seine Talfahrt fort. Das Edelmetall verbilligte sich um mehr als ein Prozent auf bis zu 4051 Dollar je Feinunze. "Der wichtigste Belastungsfaktor ist derzeit nicht die Geopolitik, sondern der US-Dollar", sagte Heraeus-Edelmetallhändler Alexander Zumpfe. "Für Gold ist diese Kombination ungünstig." Ein stärkerer Dollar verteuert das Metall für Käufer außerhalb der ‌USA; zugleich sind unverzinsten Anlagen bei höheren Zinsen weniger attraktiv.

RÜSTUNDGSBRANCHE IM ⁠FOKUS

Auf Unternehmensseite sorgte die Rüstungsbranche für Aufsehen. Nach einer ⁠Kehrtwende von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) punktet die Thyssenkrupp-Marinetochter TKMS, während Rivale Rheinmetall nun leer ausgehen dürfte. Wegen höherer Kosten und Verzögerungen beim Marine-Projekt zum Bau von F126-Fregatten nahm Pistorius nun Abstand. Stattdessen sollen acht kleinere Fregatten vom Typ "Meko-200" bei TKMS bestellt werden. TKMS-Aktien schossen um bis zu zwölf Prozent nach oben, während die Anteilsscheine von Rheinmetall zeitweise mehr als 17 Prozent einbrachen. JPMorgan bezeichnete die Entscheidung als schweren Rückschlag für Rheinmetall, wodurch die Ziele für den Auftragseingang gefährdet seien.

Ein abgelehntes milliardenschweres Übernahmeangebot versetzte dagegen Anleger bei Segro in Feierlaune. Die Titel des Lagerhausbetreibers schnellten in London um bis zu 20 Prozent nach oben, nachdem der Konzern ein 16,6 Milliarden Dollar schweres Übernahmeangebot des US-Logistikkonzerns Prologis in Form eines Aktientauschs abgelehnt hatte. Der ⁠US-Konzern rief die Segro-Aktionäre auf, Druck auf den Vorstand auszuüben. Diese Nachricht beflügelte auch andere britische Immobilienaktien und schob den Immobiliensektor an.

(Bericht von Stefanie Geiger, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte)