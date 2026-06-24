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APA ots news: Sicher ins Wasser: Allianz und Österreichischer Schwimmverband verlosen kostenlose Kinderschwimmkurse

Wien (APA-ots) - - Rund 137.000 Kinder und Jugendliche hierzulande können  
nicht 
schwimmen - Allianz und Österreichischer Schwimmverband setzen daher 
gemeinsam ein Zeichen 

- Kostenlose Anfängerschwimmkurse für Kinder zwischen 5 und 10 Jahren 
werden verlost - Anmeldungen sind ab sofort möglich 

- Ab Juli 2026 starten Kurse in ganz Österreich, die ersten Termine 
finden in Tirol und Kärnten statt, Oberösterreich und die Steiermark 
folgen im September 

Sommerzeit ist Badezeit. Doch für viele Kinder in Österreich ist 
das kühle Nass kein sicherer Ort: Laut einer Studie des Kuratoriums 
für Verkehrssicherheit (KFV) aus dem Jahr 2025 können 137.000 Kinder 
und Jugendliche zwischen 5 und 19 Jahren nicht schwimmen, weitere 
76.000 nur unsicher. Fehlender Schulschwimmunterricht, mangelnde 
Infrastruktur und wenig familiäre Schwimmerfahrung zählen zu den 
Hauptursachen. Gleichzeitig stellen die Kosten für private 
Schwimmkurse viele Familien vor eine finanzielle Hürde. Die Allianz 
und der Österreichische Schwimmverband (OSV) starten daher gemeinsam 
eine Initiative: Sie verlosen kostenlose Schwimmkurse für Kinder im 
Alter von 5 bis 10 Jahren. 

"Schwimmen zu können, kann Leben retten. Deshalb ist es uns als 
Allianz besonders wichtig, Familien zu unterstützen, die sich keine 
privaten Schwimmkurse leisten können. Gemeinsam mit dem 
Österreichischen Schwimmverband möchten wir dazu beitragen, dass 
Kinder den Sommer ohne Angst vor dem Wasser genießen können", sagt 
René Brandstötter, Vertriebsvorstand (CSO) der Allianz Österreich . 

"Die Zahlen der KFV-Studie sind alarmierend und sie zeigen, dass 
wir als Gesellschaft handeln müssen. Wir freuen uns sehr über die 
Partnerschaft mit der Allianz, die es uns ermöglicht, Schwimmkurse 
genau dort hinzubringen, wo sie gebraucht werden: zu Kindern, die 
sonst keinen Zugang hätten. Wasser kennenlernen, Wasser lieben - das 
ist unser Ziel", so Arno Pajek, Präsident des Österreichischen 
Schwimmverbands . 

Zwtl.: Lernen im eigenen Tempo - spielerisch und in kleinen Gruppen 

Die Anfängerschwimmkurse richten sich ausschließlich an 
Nichtschwimmer:innen und werden bewusst in kleinen Gruppen von 5 bis 
10 Kindern durchgeführt. Ziel ist es, Kindern die Angst vor dem 
Wasser zu nehmen, sie spielerisch an das Tauchen und Springen vom 
Beckenrand heranzuführen und ihnen beizubringen, sich sicher und ohne 
Hilfsmittel im Wasser zu bewegen. Ein wesentlicher Bestandteil ist 
das Erlernen der richtigen Atmung im Wasser. Die Kurse finden ohne 
Begleitung der Eltern statt - so können die Kinder leichter 
Selbstständigkeit und Vertrauen im Wasser entwickeln. Da Kinder 
unterschiedlich schnell lernen, wird jedem Kind die notwendige Zeit 
gegeben, in seinem eigenen Tempo Fortschritte zu machen. 

Zwtl.: Für Schwimmkurs registrieren und gewinnen 

Eltern können ihre Kinder im Alter von 5-10 Jahren online auf der 
Website der Allianz für einen Schwimmkurs in ihrer Nähe registrieren. 
Die Registrierung stellt keine verbindliche Zusage dar. Die 
verfügbaren Kursplätze werden unter allen Anmeldungen per 
Zufallsprinzip verlost. 

Pro Standort werden zeitgleich 1 bis 3 Kurse - organisiert über 
den Österreichischen Schwimmverband - angeboten. Als zusätzliches 
Highlight erhalten alle teilnehmenden Kinder ein Goodiebag mit 
Schwimmhaube, Handtuch, Trinkflasche und Drybag. 

Im Rahmen des internationalen MoveNow-Programms der Allianz wird 
das OSV-Projekt (Österreichischer Schwimmverband) finanziert. MoveNow 
stärkt die nächste Generation durch Bewegungsinitiativen - für mehr 
Widerstandsfähigkeit, Selbstvertrauen und Gemeinschaftsgefühl. In 
Österreich fließt dieses Engagement in Schwimmkurse mit dem OSV, der 
für qualitätsgesicherten Schwimmunterricht mit qualifizierten 
Lehrpersonen, hohen Standards und starken Partnern steht. 

Zwtl.: Termine in den Bundesländern 

Insgesamt sind österreichweit bereits folgende Kurse fixiert: 

- Ebbs (Tirol): 13.-17.07.2026 

- Spittal/Drau (Kärnten): 13.-17.07.2026 

Anmeldefenster folgt: 

- Rohrbach (Oberösterreich): 20.9., 26.9., 27.9., 3.10. und 4.10.2026 

- Linz (Oberösterreich): 30.9., 7.10., 14.10., 21.10. und 4.11.2026 

- Graz (Steiermark): 7.11., 14.11., 21.11., 28.11. und 5.12.2026 

Weitere Termine werden laufend auf der Website der Allianz 
ergänzt. 

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie unter http://bild.ots.at 

Rückfragehinweis: 
   Allianz Österreich 
   Dr. Thomas Gimesi 
   Telefon: +43 676 878 222 914 
   E-Mail: presse@allianz.at 
   Website: https://www.allianz.at/ 

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