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APA ots news: Von ESC bis Augmented Reality: ivie baut digitale Wien-Erlebnisse aus

Wien, 24. Juni 2026 (APA-ots) - Rund um den Eurovision Song Contest 2026  
hat WienTourismus die 
offizielle City Guide App "ivie" gemeinsam mit Technologiepartner 
Nagarro um spezielle ESC-Angebote erweitert. Interaktive Guides, eine 
digitale Challenge und neue Erlebnisformate begleiteten 
Besucher:innen während des Großevents gezielt durch Wien. Für den ESC 
erhielt ivie unter anderem einen eigenen Fanzonen-Guide, Inhalte zur 
Song-Contest-Geschichte sowie eine interaktive ESC-Challenge. 
Nutzer:innen konnten dabei spielerisch Orte mit besonderem Bezug zum 
Song Contest, von der Wiener Stadthalle bis zum Grab von Udo Jürgens 
am Wiener Zentralfriedhof, entdecken. 

Der ESC ist nur ein aktuelles Beispiel dafür, wie sich ivie in 
den vergangenen Jahren kontinuierlich weiterentwickelt hat. Gemeinsam 
mit Digital Engineering Partner Nagarro setzt WienTourismus seit 2020 
laufend neue digitale Funktionen und Erlebnisformate um. "Schon kurz 
nach ihrem Launch wurde ivie als ,beste App Österreichs' 
ausgezeichnet. Heute zählt Wiens offizieller City Guide zu den 
erfolgreichsten Destination-Apps Europas. Unser gemeinsamer Weg mit 
Nagarro zeigt eindrucksvoll, wie starke Partnerschaften digitale 
Innovation vorantreiben und internationale Sichtbarkeit nachhaltig 
stärken können" , so Norbert Kettner, CEO des WienTourismus . 2025 
wurde ivie zudem beim internationalen Webby Award unter die fünf 
besten Travel-Apps weltweit gewählt. 

Zwtl.: Gamification und interaktive Stadterlebnisse 

Durch Gamification-Elemente wie digitale Challenges und Augmented 
-Reality-Erlebnisse entwickelt sich ivie zunehmend von einer 
Tourismus-App zu einer interaktiven Erlebnisplattform. So bietet ivie 
statt klassischer Stadtführungen interaktive "Walks & Guides", die 
Gäste entlang kulturell oder historisch bedeutender Orte führen, von 
Wiener Wirtshauskultur und Vintage-Hotspots , über LGBTIQ+ Locations 
bis zur Kunst von Hundertwasser. " Unser Anspruch ist, dass Features 
nicht nur technisch funktionieren, sondern sich für Nutzer:innen 
richtig anfühlen. Dafür braucht es eine enge Abstimmung zwischen UX- 
Design, Entwicklung und Testing. Das ist es, was wir als Nagarro 
einbringen" , erklärt Alexandra Sumper, Delivery Director bei Nagarro 
. 

Für die ESC-Challenge wurde eine digitale Rätsel- und Quiz-Rallye 
umgesetzt. Bereits zuvor entwickelte Nagarro mit WienTourismus eine 
innovative Johann-Strauss-Challenge : Mithilfe von Augmented Reality 
konnten Nutzer:innen direkt vor dem Strauss-Denkmal im Wiener 
Stadtpark virtuell Walzer tanzen. 

Neue Funktionen werden gemeinsam konzipiert, prototypisch 
getestet und schrittweise in die App integriert. " Vor der Umsetzung 
stand eine interne Machbarkeitsstudie. Nagarros Team hat in einer 
kontrollierten Testphase geprüft, ob die AR-Funktionalität technisch 
und im vorgegebenen Budget realisierbar ist. Erst dann erfolgte die 
Implementierung", so Sumper. 

Zwtl.: Technische Basis für mehr: Barrierefreiheit, Ticketing, 
digitale Services 

Neben User Experience und Content-Darstellung werden auch Themen 
wie digitale Barrierefreiheit laufend weiterentwickelt. Gemeinsam mit 
spezialisierten Partnern wurden dafür Funktionen für sehbehinderte 
Nutzer:innen getestet und optimiert. Gleichzeitig bleibt die 
technologische Plattform offen für zukünftige Erweiterungen, etwa im 
Bereich Mobilität, Ticketing oder zusätzlicher digitaler Services. 

Aktuell zählt ivie monatlich rund 65.000 bis 75.000 aktive 
Nutzer:innen . Zusätzlich wird die App insbesondere in der 
Vorweihnachtszeit stark nachgefragt: Im Dezember verzeichnete ivie in 
den letzten Jahren jeweils rund 50.000 Downloads. Besonders stark 
vertreten sind Besucher:innen aus Deutschland, Österreich, Italien, 
Spanien, Großbritannien, Frankreich und den USA. Die Inhalte stehen 
derzeit in deutscher und englischer Sprache zur Verfügung. 

Über Nagarro 

Nagarro ist ein weltweit führendes Unternehmen für KI-zentrierte 
Transformation und Digital Engineering. Mit seinem "Fluidic 
Intelligence"-Ansatz unterstützt Nagarro Kunden dabei, innovative, AI 
-first Unternehmen zu werden und dadurch auf ihren Märkten 
erfolgreich zu sein. 18.500 Mitarbeitende in 40 Ländern sowie 
Nagarros CARING-Kultur prägen die partnerschaftliche und langfristige 
Zusammenarbeit mit Kunden auf der ganzen Welt. Für weitere 
Informationen besuchen Sie www.nagarro.com . 

FRA: NA9 (SDAX, ISIN DE000A3H2200, WKN A3H220) 

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   E-Mail: madeleine@mitrovic.at 

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