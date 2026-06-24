Bahn behebt bundesweite Störung - Verkehrsminister fordert Aufklärung

Berlin, 24. Jun (Reuters) - ⁠Nach einer bundesweiten Störung ist der Zugverkehr in Deutschland am Mittwoch wieder angelaufen. "Es kann noch vereinzelt zu Einschränkungen kommen", teilte die Deutsche Bahn am Morgen mit. Der Staatskonzern hatte am späten Dienstagabend alle Züge für rund zwei Stunden angehalten. Grund war ein Ausfall des digitalen Funksystems GSMR (Global System for Mobile Communications for Railways). Die ‌Bahn-Infrastrukturtochter DB InfraGO teilte mit, Hintergrund sei aus derzeitiger Sicht der planmäßige Tausch einer technischen Komponente gewesen. "Wie es dadurch genau zu der Störung kam, analysieren wir nun mit höchster Priorität", so DB-InfraGO-Chef Philipp ⁠Nagl: "Wir entschuldigen uns ⁠in aller Form bei unseren Kundinnen und Kunden für die Einschränkungen."

Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder hatte zuvor eine umfassende Aufklärung durch die Bahn verlangt. Sollte es sich um Probleme mit Hardware-Komponenten oder um ein Update-Problem eines Servers handeln, müsse die Bahn ihre Systeme so aufstellen, dass sich das nicht wiederhole, so der CDU-Politiker.

In Sicherheitskreisen hieß es, es gebe keine Hinweise für Sabotage. Der SPD-Wirtschaftspolitiker Armand Zorn sagte, der Vorfall zeige einmal ‌mehr, wie verwundbar Teile der kritischen Infrastruktur in Deutschland seien. ‌Der Bahnverkehr sei auch eine Frage der nationalen Sicherheit. "Wenn eine technische Störung den Bahnverkehr in großen Teilen Deutschlands beeinträchtigen kann, dann muss schnell und umfassend gehandelt werden."

Der Verband der Güterbahnen teilte mit, ihre Loks nutzten das Netz regelmäßig ⁠in der Nacht. Etwa die Hälfte der Güterzüge stünden weiterhin still. "Die Lage ist extrem angespannt, weil Güter-, Nah- ‌und Fernverkehr gleichzeitig auf Weiterfahrt warten. Es ist momentan ⁠wie in einem überfüllten Restaurant: Ein einzelner Kellner soll gleichzeitig Bestellungen aufnehmen, Essen und Getränke bringen und abkassieren. Es wird Tage dauern, diesen Logistik-Stau abzuarbeiten."

UNION NIMMT BAHN-CHEFIN PALLA IN DIE PFLICHT

Der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Christoph Ploß (CDU), sagte der "Rheinischen Post", ein erneuter Vorfall in dieser Größenordnung dürfe ‌sich in den Sommerferien nicht wiederholen, es wäre ein ⁠herber Schlag für alle Reisenden und den Tourismus ⁠in Deutschland. Unionsfraktionsvize Stephan Stracke nahm Bahn-Chefin Evelyn Palla in die Pflicht. "Ich erwarte von Frau Palla, dass Lösungen gefunden werden." Der Vorfall zeige, wie dringend die Bahn auf Vordermann gebracht werden müsse. "Das gilt nicht nur für marode Schienen und Anlagen, sondern auch für die Technik, die für den Betriebsablauf wichtig ist. Es kann nicht sein, dass der Ausfall eines Funksystems den Schienenverkehr in ganz Deutschland lahmlegt."

Bei GSMR handelt es sich um das zentrale Kommunikationsmittel zwischen Lokführern und den Leitstellen. Die Züge wurden an Bahnhöfen geparkt. Augenzeugen zufolge stand auch der S-Bahn-Verkehr in Berlin und München still. Wie viele Züge ⁠und Reisende von dem Vorfall betroffen waren, ist unklar.

(Bericht von Christian Krämer, Mitarbeit von Andreas Rinke, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)