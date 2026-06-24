Bericht: Pistorius will Fregatten-Projekt F126 beenden

Reuters · Uhr
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Berlin, ⁠23. Jun (Reuters) - Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) plant einem Medienbericht zufolge, das Projekt zum Bau der Fregatten ‌von Typ F126 nicht weiter fortzusetzen. Pistorius wolle stattdessen insgesamt ⁠acht ⁠Fregatten des Typs Meko-200 vom deutschen Hersteller TKMS kaufen, berichtete der "Spiegel" am Dienstag. Diese seien deutlich kleiner als die ‌F126, in der ‌Führung der Marine wird das Vorhaben aber dem Vernehmen nach ⁠mitgetragen.

Mitte März hatte das Verteidigungsministerium mitgeteilt, ‌es wolle ⁠vier Fregatten des Typs Meko A-200 kaufen. Die Schiffe sollten als Brückenlösung dienen, da ‌sich die ⁠Lieferung der eigentlich ⁠vorgesehenen Fregatten der Klasse 126 verzögere, hatte es geheißen. Grundsätzlich halte man aber am Projekt F126 fest.

(Bericht von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere ⁠Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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