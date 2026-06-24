Bericht: Pistorius will Fregatten-Projekt F126 beenden
Berlin, 23. Jun (Reuters) - Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) plant einem Medienbericht zufolge, das Projekt zum Bau der Fregatten von Typ F126 nicht weiter fortzusetzen. Pistorius wolle stattdessen insgesamt acht Fregatten des Typs Meko-200 vom deutschen Hersteller TKMS kaufen, berichtete der "Spiegel" am Dienstag. Diese seien deutlich kleiner als die F126, in der Führung der Marine wird das Vorhaben aber dem Vernehmen nach mitgetragen.
Mitte März hatte das Verteidigungsministerium mitgeteilt, es wolle vier Fregatten des Typs Meko A-200 kaufen. Die Schiffe sollten als Brückenlösung dienen, da sich die Lieferung der eigentlich vorgesehenen Fregatten der Klasse 126 verzögere, hatte es geheißen. Grundsätzlich halte man aber am Projekt F126 fest.
(Bericht von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)