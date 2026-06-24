Seoul, ⁠24. Jun (Reuters) - Nach der Einigung im jüngsten Tarifstreit bereitet Samsung einem Medienbericht zufolge einen Aktienrückkauf vor. Der Elektronikkonzern wolle eigene ‌Anteilsscheine im Volumen von umgerechnet rund 51 Milliarden Euro einsammeln, schrieb die südkoreanische ⁠Nachrichtenagentur ⁠Yonhap am Mittwoch unter Berufung auf Insider. Die Pläne würden demnächst offiziell bekannt gegeben. Das Unternehmen war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen. Seine ‌Aktien stiegen an der ‌Börse in Seoul um bis zu zehn Prozent.

Samsung hatte sich im Mai mit den ⁠Gewerkschaften auf eine Anhebung der Mitarbeiterboni geeinigt, ‌um einen Streik ⁠in der wichtigen Speicherchipsparte abzuwenden. Künftig sollen 10,5 Prozent des operativen Gewinns in Form von Aktien an die ‌Beschäftigten ausgeschüttet ⁠werden. Durch die rasant ⁠steigende Nachfrage und die explodierenden Preise für Speicherchips hatte sich der Konzernergebnis von Samsung im ersten Quartal verachtfacht.

(Bericht von Heejin Kim und Hyunjoo Jin; geschrieben von Hakan Ersen, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich ⁠bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)