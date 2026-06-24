Nach dem Vortagsrückschlag meiden die Anleger am Mittwoch bei deutschen Aktien weiter das Risiko. Neu belastet von einem Kursrutsch bei den Rheinmetall-Aktien entfernte sich der Dax weiter von der zuletzt umkämpften 25.000-Punkte-Marke. Mit einem Abschlag von einem halben Prozent auf 24.745 Punkte rutschte der deutsche Leitindex auch unter die 21-Tage-Linie, die jetzt bei 24.840 Zählern verläuft.

Vor dem Hintergrund der jüngsten Korrektur, die am Vortag im Technologiesektor eingesetzt hatte, warten die Anleger auf die nach US-Börsenschluss erwarteten Quartalszahlen des US-Chipkonzerns Micron. Am Vortag waren sie nervös geworden ob der enorm hohen Erwartungen, die als eingepreist gelten. Die Commerzbank sprach von "Zweifeln an der Nachhaltigkeit der KI-getriebenen Aktienrally".

Fregatten-Wechsel lässt Rheinmetall einbrechen und TKMS steigen

Des einen Freud, das anderen Leid: Ein Bericht des Nachrichtenmagazins "Spiegel" bewegt die Papiere von Rheinmetall und TKMS am Mittwoch deutlich. Während die im MDax enthaltenen TKMS-Aktien um mehr als elf Prozent auf gut 81 Euro hochschnellten, brachen Rheinmetall um mehr als zwölf Prozent auf 989 Euro ein. Sie rutschten auf das tiefste Niveau seit April vergangenen Jahres.

Laut dem Magazin plant Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius, das Projekt zum Bau von Fregatten des Typs F126 nicht weiter fortzusetzen. Generalunternehmer sei der deutsche Schiffsbauer Naval Vessels Lürssen (NVL), der von Rheinmetall übernommen worden ist. Stattdessen habe sich Pistorius nun als Alternative für Fregatten des Typs Meko-200 von TKMS entschieden, so das Magazin.

Analyst David Perry von JPMorgan nannte diese Entwicklung "einen herben Rückschlag" für Rheinmetall. Die Düsseldorfer dürften nun die eigenen Vorgaben für den Auftragseingang im zweiten Quartal sowie im Gesamtjahr wohl nicht mehr erreichen. Der Experte bezifferte den Auftragswert auf rund 12 Milliarden Euro. Ob damit der Übernahme von Naval Vessels Lürssen durch Rheinmetall quasi die Geschäftsgrundlage entzogen werde, sei noch nicht zu entscheiden. Denn der Bund könne bei NVL ein anderes Kriegsschiff ordern oder das Unternehmen könne als Subunternehmer agieren.

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