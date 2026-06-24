Drei Quartale rückläufiger Gewinne erwartet

Das eigentliche Problem: Die Erwartungen für die nächsten Quartale. Carnival sieht für das laufende Quartal nur noch 1,35 Dollar je Aktie — der Konsens lag bei 1,40. Damit ergibt sich sogar ein Rückgang um über vier Prozent. Für das Gesamtjahr peilt das Management 2,22 Dollar an, der Konsens lag bei 2,23 — leicht verfehlt.

Damit zeichnen sich drei Quartale rückläufiger Gewinne ab. Die Umsatzsteigerungen werden deutlich schwächer als in den Vorquartalen. Die Post-Corona-Nachholnachfrage scheint langsam auszulaufen — die Frage ist, ob das nur eine Atempause oder eine strukturelle Verlangsamung wird.

Seitwärtsrange bei 25 Dollar als nächstes Niveau

Die Aktie bleibt vorerst in der Seitwärtsrange. Sie kam zwar von unten in die Range — das ist grundsätzlich konstruktiv. Trotzdem ist mit einem Rücksetzer Richtung 25 Dollar zu rechnen, bevor sich eine neue Long-Gelegenheit ergibt.

Für mich bleibt Carnival auf diesem Niveau kein Kandidat. Selbst beim 25-Dollar-Niveau sollten zuerst die Fundamentaldaten geprüft werden, bevor ein Einstieg erwogen wird.