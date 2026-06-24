Bangalore, ⁠24. Jun (Reuters) - Der Halbleiterkonzern Qualcomm will seine Rechenzentrumssparte mit einem milliardenschweren Zukauf stärken. Der weltgrößte Anbieter von Smartphonechips kündigte am Mittwoch ‌die Übernahme der Softwarefirma Modular an. Das Startup bietet eine Plattform an, mit ⁠deren Hilfe ⁠KI-Modelle unabhängig von den verwendeten Prozessoren betrieben werden können. "Wir sind davon überzeugt, dass die Zukunft entwicklerfreundlichen Plattformen gehört, die in unterschiedlichen Rechenumgebungen eingesetzt werden können", ‌sagte Qualcomm-Chef Cristiano Amon.

Qualcomm will ‌für die Transaktion bis zu 19,2 Millionen neue Aktien ausgeben. Gemessen am Schlusskurs vom ⁠Dienstag ergibt sich ein Kaufpreis von knapp ‌vier Milliarden Dollar. ⁠Einem früheren Medienbericht zufolge ist Qualcomm auch an Tenstorrent interessiert. Der Chipdesigner hat sich auf KI-Prozessoren spezialisiert.

Bislang ist ‌Nvidia Weltmarktführer bei ⁠Hochleistungshalbleitern für Künstliche Intelligenz (KI). ⁠Ein Schlüssel zum Erfolg ist die Entwicklungsumgebung Cuda. Sie ermöglicht es Programmierern, die maximale Leistung aus den Prozessoren herauszuholen.

(Bericht von Anhata Rooprai und Harshita Mary Varghese; geschrieben von Hakan Ersen, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)