Code der Wall Street? Elliott Prechter über Elliott-Wellen, Muster und Psychologie. (Teil 4)

Markus Koch · Uhr
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Wir sprechen mit Elliott Prechter, dem Sohn von Robert Prechter, der die Elliott-Wellen-Theorie global bekannt gemacht hat. Reagieren Kurse tatsächlich nur auf Nachrichten, Zinsen und Gewinne oder sind Märkte vor allem ein Ausdruck kollektiver Psychologie? Elliott Prechter erklärt, was die Elliott-Wellen-Theorie im Kern beschreibt, wie Ralph Nelson Elliott wiederkehrende Muster in Preis und Zeit entdeckte und wie Robert Prechter diese fast vergessene Theorie später an die Wall Street brachte. Außerdem sprechen wir darüber, wie Elliott heute mit Software, eWave und KI versucht, die Wellenanalyse praktischer, objektiver und nutzbarer zu machen. Besonders spannend: Elliott Prechters Blick auf das aktuelle Marktumfeld. Befinden wir uns seit den Tiefs von 2020 in einer finalen fünften Welle? Neben mir wurde das Interview von Lars von Thienen geführt, von der Foundation for the Study of Cycles und mit Ralf Fayad (Technische Analyse 360WallStreet.de).
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