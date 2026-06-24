Frankfurt, ⁠24. Jun (Reuters) - Nach dem jüngsten Rücksetzer wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Mittwoch mit Verlusten starten. Am ‌Dienstag hatten die Furcht vor steigenden Zinsen und ein weltweiter Ausverkauf bei Technologiewerten den ⁠Börsen ⁠zugesetzt. Der Dax fiel um ein Prozent auf 24.893 Punkte.

Zur Wochenmitte blicken die Anleger auf die Stimmung in den Chefetagen der deutschen Wirtschaft. Für den Ifo-Geschäftsklimaindex ‌im Juni rechnen von ‌Reuters befragte Ökonomen mit einem Anstieg auf 85,6 Punkte nach 84,9 Zählern im Mai. Für ⁠mehr Optimismus sorgen könnten das neu ausgehandelte ‌Rahmenabkommen zwischen den ⁠USA und dem Iran sowie die geplante Öffnung der Straße von Hormus - ein Nadelöhr im internationalen Öltransport. Zudem blicken ‌die Anleger ⁠auf die Bilanzveröffentlichung von Micron: ⁠Die Quartalsergebnisse des US-Speicherchip-Herstellers gelten als Gradmesser für die Aussichten der Branche.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Dienstag

Dax 24.893,58

EuroStoxx50 6.230,55

EuroStoxx50-Future 6.275,00

----------

Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Dienstag Prozent

Dow Jones 51.666,84 -0,1%

Nasdaq

S&P 500 7.365,46 -1,4%

----------

Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Mittwoch Uhr Prozent

Nikkei 69.091,88 -1,0%

Shanghai 4.096,14 -0,2%

Hang Seng 23.354,51 +0,1%

(Bericht von Anika Ross, redigiert von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)