Dax gibt weiter nach - TKMS und Rheinmetall im Blick

Frankfurt, 24. ⁠Jun (Reuters) - Nach dem jüngsten Rücksetzer bleiben Dax-Anleger verhalten. Der deutsche Leitindex gab zur Eröffnung am Mittwoch 0,4 Prozent auf 24.791 Punkte nach. "Die Verkaufswelle, die gestern ‌über die weltweiten Aktienmärkte schwappte, scheint vorerst etwas abzuebben", konstatierte Jochen Stanzl, Analyst der Consorsbank. Nach ⁠einer Wende ⁠nach oben sehe es aber nicht aus. "Der Einbruch beim Goldpreis, die Schwäche bei KI-Aktien und der zeitweise Rückfall von SpaceX unter den Ausgabekurs treffen auf einen Markt, der bereits seit Tagen ‌stark stimmungsgetrieben ist."

Bei den Einzelwerten sorgten ‌Medienberichte über einen Fregatten-Auftrag der Marine für Wirbel. TKMS-Aktien schossen gut elf Prozent nach oben. Bundesverteidigungsminister Boris ⁠Pistorius (SPD) plane, das Projekt zum Bau der Fregatten vom ‌Typ F126 nicht weiter ⁠fortzusetzen und stattdessen insgesamt acht Fregatten des Typs Meko-200 von TKMS zu kaufen, berichtete der "Spiegel". Ein Händler verwies auf einen weiteren Bericht der "Financial ‌Times". "Die Stimmung ist ⁠zumindest für TKMS postiv", konstatierte ⁠ein Händler. Dagegen brachen Rheinmetall-Aktien in der Spitze um 13,6 Prozent ein. Rheinmetall stand kurz vor der Unterzeichnung eines Vertrags zur Übernahme des F126-Fregattenprogramms vom niederländischen Schiffbauer Damen im zweiten Quartal, hatte Vorstandschef Armin Papperger im vergangenen Monat gesagt.

(Bericht von Stefanie Geiger, redigiert von Ralf Banser. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)