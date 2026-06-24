DAX® - Stabile Seitenlage
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Stabile Seitenlage
Seit sieben Tagen ringt der DAX® mit der runden 25.000er-Marke. Gestern war das aber eher ein gutes Zeichen, denn vom zwischenzeitlichen Tagestief (24.729 Punkte) konnten sich die deutschen Standardwerte im Tagesverlauf spürbar erholen. Auch heute zu Handelsbeginn dürfte sich die Schlüsselmarke der letzten Monate weiterhin in Schlagdistanz befinden. Wenn Anlegerinnen und Anleger auf die Schwankungsbreite seit Anfang Mai schauen, dann wird die aktuelle Orientierungslosigkeit noch etwas deutlicher. In den letzten Wochen steckt der DAX® in einer recht engen Schwankungsbreite zwischen 23.716 und 25.438 Punkten fest. Die zuletzt genannte Marke stellt zudem den Auftakt zu den diversen Hochs seit Januar dar – inklusive des bisherigen Allzeithochs bei 25.508 Punkten. Wirklich neues Aufwärtsmomentum dürfte erst bei einem Sprung über diese Hürden entfacht werden. Eine wichtige Schlüsselunterstützung bildet dagegen weiterhin das untere Bollinger Band im Zusammenspiel mit der 200-Tage-Linie (akt. bei 24.277/24.222 Punkten). Per Saldo sucht der DAX® dringend neue Impulse.
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Seit sieben Tagen ringt der DAX® mit der runden 25.000er-Marke. Gestern war das aber eher ein gutes Zeichen, denn vom zwischenzeitlichen Tagestief (24.729 Punkte) konnten sich die deutschen Standardwerte im Tagesverlauf spürbar erholen. Auch heute zu Handelsbeginn dürfte sich die Schlüsselmarke der letzten Monate weiterhin in Schlagdistanz befinden. Wenn Anlegerinnen und Anleger auf die Schwankungsbreite seit Anfang Mai schauen, dann wird die aktuelle Orientierungslosigkeit noch etwas deutlicher. In den letzten Wochen steckt der DAX® in einer recht engen Schwankungsbreite zwischen 23.716 und 25.438 Punkten fest. Die zuletzt genannte Marke stellt zudem den Auftakt zu den diversen Hochs seit Januar dar – inklusive des bisherigen Allzeithochs bei 25.508 Punkten. Wirklich neues Aufwärtsmomentum dürfte erst bei einem Sprung über diese Hürden entfacht werden. Eine wichtige Schlüsselunterstützung bildet dagegen weiterhin das untere Bollinger Band im Zusammenspiel mit der 200-Tage-Linie (akt. bei 24.277/24.222 Punkten). Per Saldo sucht der DAX® dringend neue Impulse.
DAX® (Daily)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal²
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