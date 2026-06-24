DAX unter Druck – Rüstungswerte und Tech-Sorgen prägen das Marktbild

Der DAX gibt zur Wochenmitte weiter nach. Auch der EuroStoxx 50 zeigt sich leicht schwächer. Die US-Indizes tendieren vorbörslich mit moderaten positiv. In Asien schloss der Nikkei 225 etwas fester.

Makroökonomischer Überblick

Im Zentrum steht heute die Erwartung an neue Impulse aus den USA: Nach Börsenschluss legt der Chipkonzern Micron Zahlen vor, die als Stresstest für die hohe Bewertung im KI-Sektor gelten.

Parallel bleibt die Entwicklung im Technologiesegment global richtungsweisend; Zweifel an der Tragfähigkeit der KI-getriebenen Rally haben zuletzt an Gewicht gewonnen und sorgen für erhöhte Nervosität. Auf geopolitischer Ebene wirken Fortschritte in den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran stabilisierend, was sich unter anderem in rückläufigen Ölpreisen widerspiegelt.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Rheinmetall gerät massiv unter Druck und zählt zu den auffälligsten Titeln im Handel. Hintergrund sind Berichte über eine Umverteilung eines milliardenschweren Bundeswehr-Auftrags zugunsten des Schiffbauers TKMS. Die Aussicht auf entgangene Erlöse löst deutliche Abgaben aus und treibt die Handelsaktivität spürbar nach oben.

TKMS hingegen verzeichnet eine starke Aufwärtsbewegung. Die Aussicht auf den Zuschlag bei einem großen Marineprojekt sorgt für deutliche Kursgewinne und rückt den Wert in den Fokus kurzfristig orientierter Anleger.

Infineon zeigt sich stabil bis freundlich und profitiert von der anhaltenden Aufmerksamkeit für Halbleiterwerte. Die bevorstehenden Quartalszahlen von Micron lenken den Blick erneut auf die Dynamik im Chipsektor und stützen das Interesse an europäischen Branchenvertretern.

DHL steht ebenfalls im Fokus und tendiert schwächer. Belastet wird die Aktie von enttäuschenden Zahlen des US-Konkurrenten FedEx, die insbesondere Schwächen im Margenprofil offenlegen und Rückschlüsse auf die globale Logistiknachfrage zulassen.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End ¹

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX® Bull UN6WHY 12,57 23450,153373 Punkte 19,28 Open End X-DAX® Bull UN636A 24,21 22275,498772 Punkte 10,05 Open End SAP SE Bull HB5JJJ 4,78 86,067124 EUR 2,81 Open End DAX® Bear UG31HP 18,12 26489,740177 Punkte 13,76 Open End X-DAX® Bear UN9YF4 3,20 25000,00 Punkte 81,33 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 24.06.2026; 11:00 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Bayer AG Call UN2FW8 0,36 65,00 EUR 8,1 16.12.2026 DAX® Call UG7GJ2 7,29 25000,00 Punkte 16,63 18.09.2026 Rheinmetall AG Call UG6DCC 0,37 1720,00 EUR 4,88 16.06.2027 SAP SE Call UN4R8N 1,14 190,00 EUR 3,93 15.12.2027 SAP SE Call UN4R7Q 0,23 170,00 EUR 9,57 16.09.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 24.06.2026; 11:00 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit DAX® Long UG9VDL 1,10 23237,316323 Punkte 15 Open End Rheinmetall AG Long UN7SLD 1,27 817,60 EUR 5 Open End Rheinmetall AG Long UN8XJL 2,17 815,00 EUR 6 Open End Applied materials Inc. Long HD2XMB 17,25 439,517906 USD 4 Open End Rheinmetall AG Long UG7K66 1,32 777,919414 EUR 3 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 24.06.2026; 11:00 Uhr;

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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.