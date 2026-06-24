Der Chip-Ausverkauf gestern war ein klares Warnsignal

Der Sox-Index (PHLX Semiconductor Sector Index) steht seit Wochen im Fokus der Anleger. In den vergangenen zwölf Monaten konnte der Halbleiterindex zeitweise um mehr als 300 Prozent zulegen und seinen Wert damit vervierfachen. Einzelne Titel entwickelten sich sogar noch deutlich dynamischer: So verzeichnete beispielsweise die Aktie von Micron Technology im selben Zeitraum zeitweise Kursgewinne von über 1.000 Prozent.

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