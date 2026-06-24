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Dynamics Group ernennt Mark Seall zum Partner - Stärkung der technologischen Tiefe für die Beratung in einem von KI geprägten Umfeld



24.06.2026 / 16:00 CET/CEST





Medienmitteilung

Dynamics Group ernennt Mark Seall zum Partner

Stärkung der technologischen Tiefe für die Beratung in einem von KI geprägten Umfeld

Dynamics Group, eine führende Schweizer Beratungsfirma für strategische Kommunikation, gewinnt Mark Seall als neuen Partner. Er verstärkt die Partnerschaft in den Themen Künstliche Intelligenz und digitale Transformation – zwei Felder, die verändern, wie Unternehmen kommunizieren, führen und agieren.

Zürich / Basel / Bern / Genf / Lausanne, 24 Juni 2026 – Mark Seall verfügt über zwei Jahrzehnte Erfahrung an der Schnittstelle von Strategie, Technologie und unternehmerischer Führung. Zuletzt war er Mitgründer und CEO von InferenceCloud.ai, einer KI-Plattform für Unternehmen, die er vom Konzept zur Rentabilität geführt hat. Davor verantwortete er bei Siemens AG in München die Bereiche Digitale Transformation, Analytics und Künstliche Intelligenz und gestaltete dort ab 2016 die unternehmensweite Einführung von KI massgeblich mit. Weitere Stationen waren leitende Funktionen im Digitalbereich bei Credit Suisse AG und ABB Ltd. Mark Seall hält einen MBA der Warwick Business School.

Die Ernennung ist eine bewusste strategische Entscheidung. Künstliche Intelligenz verändert sowohl die Arbeit in Kommunikation und Marketing als auch das Geschäftsumfeld, in dem unsere Kunden tätig sind. Sie brauchen zunehmend Beratung, die Strategie, Stakeholder-Engagement, Kommunikation und Technologie miteinander verbindet – auf Partner-Niveau, wie es entscheidende Momente verlangen. Mit Mark Seall verstärkt Dynamics Group ihre Beratungskompetenz an dieser Schnittstelle.

Mark Seall wird in allen drei Practices tätig sein – Corporate Communications, Capital Markets & Financial Communications sowie Public Affairs – und KI-Kompetenz dort einbringen, wo sie Wert schafft: in der Aufbereitung von Entscheidungsgrundlagen für Führungsteams, im Stakeholder-Monitoring, in der Reputations-Frühwarnung, in der Vorausschau auf regulatorische und politische Entwicklungen sowie in der Neuausrichtung von Kommunikations- und Marketingfunktionen für eine KI-geprägte Zukunft.

«KI ist kein Produkt, das wir verkaufen. Sie ist ein Katalysator dafür, wie Führungsteams Entscheidungen treffen, wie Kommunikationsfunktionen organisiert sind und wie Organisationen mit ihren Stakeholdern in Beziehung treten. Mit der Ernennung von Mark Seall öffnen wir unserer Kundschaft weiteren Zugang zu dieser Kompetenz – mit der Seniorität und dem Urteilsvermögen, die sie von uns erwartet», sagt Thierry Meyer, Senior Partner und Verwaltungsratspräsident der Dynamics Group AG.



«Dynamics Group hat sich einen Namen als Beraterin für Führungskräfte gemacht, wenn viel auf dem Spiel steht. Was mich reizt, ist die Möglichkeit, diese Beratungstradition in ein Feld zu tragen, in dem viele Organisationen noch nach Orientierung suchen. KI verändert die Arbeit, aber der Anspruch bleibt: Führungskräften einen klaren Blick auf ihre Lage zu geben», sagt Mark Seall.

Über Dynamics Group

Dynamics Group berät Unternehmen, Organisationen und ihre Führungskräfte dabei, Chancen zu nutzen und Herausforderungen zu meistern – im Kapitalmarkt, in den Medien, in der Politik und in der Gesellschaft – und stärkt so ihre Wettbewerbsfähigkeit. Sie ist die bevorzugte Partnerin in Situationen, in denen viel auf dem Spiel steht, und verbindet fundiertes Fachwissen, ein weitreichendes Netzwerk und den gezielten Einsatz von Technologie und KI. Dynamics Group nimmt in der Schweiz eine führende Position ein und ist die Schweizer Partnerin der Wahl für internationale Organisationen mit komplexen Herausforderungen in Kommunikation und Stakeholder-Management. Die Partnerschaft wurde 2006 gegründet, wird von 22 Equity Partnern geführt und unterhält Büros in Basel, Bern, Genf, Lausanne und Zürich

Kontakt

Thierry Meyer, Chairman of the Board of Directors, Senior Partner

Phone +41 79 785 35 81

Email tme@dynamicsgroup.ch

Mark Seall, Partner

Phone +41 76 464 54 59

Email mse@dynamicsgroup.ch

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