E5-Staats- und Regierungschefs würdigen Starmer

BERLIN (dpa-AFX) - Der scheidende britische Premierminister Keir Starmer hat bei einem Gipfel fünf europäischer Nationen in Berlin viel Lob von den anderen Staats- und Regierungschefs erhalten. "Du hast viel für eine sehr starke Nato und ein einiges Europa geleistet", sagte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) an den Labour-Politiker gerichtet, der am Montag seinen Rücktritt angekündigt hatte.

Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron betonte, Starmer habe "gute strategische Entscheidungen für Großbritannien" getroffen und lobte dessen Würde, Anstand und Mut. Es sei ein Glück, ihn an der Seite gehabt zu haben, sagte der Franzose. Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni bedankte sich für "hervorragende Zusammenarbeit" und wünschte dem Briten "alles Gute".

Das womöglich schönste Lob kam aber vom polnischen Regierungschef Donald Tusk, der als EU-Ratspräsident den EU-Austritt der Briten begleitet hatte und bekennender Anglophiler ist. Dank Starmers Engagement sei man wieder zu einer Einheit geworden und habe "eine Weile den Brexit vergessen"./cmy/DP/stw