EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, Einräumung (Verkauf) von europäischen Put-Optionen auf 300.000 Aktien; Fälligkeit am 11. Januar 2027; Basispreis EUR 136,32
EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
24.06.2026 / 15:45 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Name und Rechtsform:
|Spohn Cement Beteiligungen GmbH
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Vorname:
|Ludwig
|Nachname(n):
|Merckle
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Heidelberg Materials AG
b) LEI
|LZ2C6E0W5W7LQMX5ZI37
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Anderes auf Aktie/Schuldtitel bez. FI
|Beschreibung:
|Put-Optionen auf Aktien der Heidelberg Materials AG (ISIN DE0006047004)
b) Art des Geschäfts
|Einräumung (Verkauf) von europäischen Put-Optionen auf 300.000 Aktien; Fälligkeit am 11. Januar 2027; Basispreis EUR 136,32
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|4,5440 EUR
|1.363.200,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|4,5440 EUR
|1.363.200,00 EUR
e) Datum des Geschäfts
|23.06.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
24.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Heidelberg Materials AG
|Berliner Straße 6
|69120 Heidelberg
|Deutschland
|Internet:
|www.heidelbergmaterials.com
|Ende der Mitteilung
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