EQS-DD: Meta Wolf AG: LUBANCO PTE. LTD., Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



24.06.2026 / 11:52 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: LUBANCO PTE. LTD.

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Thomas Nachname(n): Wolf Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Meta Wolf AG

b) LEI

391200XVGFRTWOC6XX47

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A254203

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 3,76 EUR 376,00 EUR 3,66 EUR 1.683,60 EUR 3,70 EUR 2.619,60 EUR 3,36 EUR 2.220,96 EUR 4,00 EUR 40.000,00 EUR 4,30 EUR 8.600,00 EUR 4,50 EUR 450,00 EUR 3,68 EUR 242,88 EUR 3,56 EUR 509,08 EUR 3,60 EUR 8.553,60 EUR 3,50 EUR 70,00 EUR 3,52 EUR 880,00 EUR 3,50 EUR 535,50 EUR 3,08 EUR 308,00 EUR 3,10 EUR 11.039,10 EUR 3,10 EUR 3.100,00 EUR 3,08 EUR 104,72 EUR 3,10 EUR 2.994,60 EUR 3,10 EUR 620,00 EUR 3,08 EUR 3.018,40 EUR 3,06 EUR 869,04 EUR 3,04 EUR 304,00 EUR 3,06 EUR 306,00 EUR 3,00 EUR 300,00 EUR 2,92 EUR 5.840,00 EUR 2,80 EUR 280,00 EUR 2,76 EUR 5.520,00 EUR 2,74 EUR 2.740,00 EUR 2,72 EUR 2.197,76 EUR 2,64 EUR 34,32 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 3,50 EUR 106.317,16 EUR

e) Datum des Geschäfts

22.06.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: Xetra MIC: XETR

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

24.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Meta Wolf AG Bahnhofstraße 15 99448 Kranichfeld Deutschland Internet: https://metawolf.com

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