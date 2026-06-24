EQS-DD: Mutares SE & Co. KGaA: Dr.-Ing. Kristian Schleede, Verkauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

24.06.2026 / 18:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:Dr.-Ing.
Vorname:Kristian
Nachname(n):Schleede

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Mutares SE & Co. KGaA

b) LEI

391200NWMO6NLQFSCU64 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A2NB650

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
29,15 EUR87.041,90 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
29,1500 EUR87.041,9000 EUR

e) Datum des Geschäfts

19.06.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:UBS Europe SE Systematic Internaliser
MIC:UBSI

24.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Mutares SE & Co. KGaA
Arnulfstr.19
80335 München
Deutschland
Internet:www.mutares.de
Ende der MitteilungEQS News-Service

105732 24.06.2026 CET/CEST

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