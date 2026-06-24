EQS-DD: Mutares SE & Co. KGaA: Dr.-Ing. Kristian Schleede, Verkauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



24.06.2026 / 18:00 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Dr.-Ing. Vorname: Kristian Nachname(n): Schleede

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Mutares SE & Co. KGaA

b) LEI

391200NWMO6NLQFSCU64

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A2NB650

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 29,15 EUR 87.041,90 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 29,1500 EUR 87.041,9000 EUR

e) Datum des Geschäfts

19.06.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: UBS Europe SE Systematic Internaliser MIC: UBSI

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Mutares SE & Co. KGaA Arnulfstr.19 80335 München Deutschland Internet: www.mutares.de

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