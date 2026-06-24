EQS-DD: Mutares SE & Co. KGaA: Dr.-Ing. Kristian Schleede, Verkauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
24.06.2026 / 18:00 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Dr.-Ing.
|Vorname:
|Kristian
|Nachname(n):
|Schleede
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Mutares SE & Co. KGaA
b) LEI
|391200NWMO6NLQFSCU64
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A2NB650
b) Art des Geschäfts
|Verkauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|29,15 EUR
|87.041,90 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|29,1500 EUR
|87.041,9000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|19.06.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|UBS Europe SE Systematic Internaliser
|MIC:
|UBSI
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Mutares SE & Co. KGaA
|Arnulfstr.19
|80335 München
|Deutschland
|Internet:
|www.mutares.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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