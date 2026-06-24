EQS-DD: UmweltBank Aktiengesellschaft: Dietmar von Blücher, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



24.06.2026 / 14:12 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Dietmar Nachname(n): von Blücher

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

UmweltBank Aktiengesellschaft

b) LEI

529900POEO7KMKWM0A53

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0005570808

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 3,52 EUR 1.760,00 EUR 3,57 EUR 1.071,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 3,5387 EUR 2.831,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

22.06.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: TRADEGATE MIC: TGAT

24.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: UmweltBank Aktiengesellschaft Laufertorgraben 6 90489 Nürnberg Deutschland Internet: www.umweltbank.de

Ende der Mitteilung EQS News-Service

105746 24.06.2026 CET/CEST