EQS-News: Bijou Brigitte: Hauptversammlung beschließt Basisdividende von 3,50 EUR und Sonderdividende von 2,50 EUR je Stückaktie

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Bijou Brigitte: Hauptversammlung beschließt Basisdividende von 3,50 EUR und Sonderdividende von 2,50 EUR je Stückaktie



24.06.2026 / 11:03 CET/CEST

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Bijou Brigitte: Hauptversammlung beschließt Basisdividende von 3,50 EUR und Sonderdividende von 2,50 EUR je Stückaktie

Hamburg, 24. Juni 2026 – Die Hauptversammlung der Bijou Brigitte modische Accessoires AG hat am gestrigen Tag die Ausschüttung einer Basisdividende in Höhe von 3,50 EUR sowie einer Sonderdividende in Höhe von 2,50 EUR je Stückaktie für das zurückliegende Geschäftsjahr beschlossen. Auf Basis des Jahresschlusskurses 2025 (Xetra) von 41,30 EUR entspricht die Gesamtdividende einer Dividendenrendite von

14,53 %.

Die vorläufigen Umsatzzahlen für das erste Halbjahr 2026 wird Bijou Brigitte im Juli veröffentlichen. Detaillierte Angaben zur Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2026 werden im September mit dem Halbjahresfinanzbericht bekannt gegeben.

Ansprechpartnerin für Rückfragen:

Evelyn Elsholz

Investor Relations/Wirtschaftspresse

Tel.: +49 40 60609-3250

E-Mail: ir@bijou-brigitte.com

wirtschaftspresse@bijou-brigitte.com

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Bijou Brigitte modische Accessoires AG Poppenbütteler Bogen 1 22399 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0)40 60609-0 Fax: +49 (0)40 6026409 E-Mail: ir@bijou-brigitte.com Internet: www.group.bijou-brigitte.com ISIN: DE0005229504 WKN: 522950 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), Hamburg; Freiverkehr in Düsseldorf, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX EQS News ID: 2352978

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