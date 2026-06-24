EQS-News: CATL stellt weltweit erstes feldvalidiertes Natriumionen-BESS vor und bringt Natriumspeicherung in die kommerzielle Realität

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CATL stellt weltweit erstes feldvalidiertes Natriumionen-BESS vor und bringt Natriumspeicherung in die kommerzielle Realität



24.06.2026 / 18:45 CET/CEST

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MÜNCHEN, 24. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Am 22. Juni 2026 stellte CATL in München, Deutschland, offiziell das Energiespeichersystem TENER Sodium vor, die weltweit erste praxistaugliche validierte Natrium-Ionen-Energiespeicherlösung. Die Lösung hat in Bezug auf Technologie, Produktionskapazität und Lieferkettenbereitschaft die vollständige kommerzielle Reife erreicht. Die kumulierten Auslieferungen werden voraussichtlich bis Ende 2026 1 GWh erreichen, wobei die weltweiten Lieferungen im Juni 2027 beginnen sollen.

„CATL hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Energieunabhängigkeit weltweit zu fördern und gleichzeitig langfristigen Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen. Um dies zu erreichen, haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, eine neue Batteriechemie zu entwickeln, die auf reichlich vorhandenen Ressourcen auf allen Kontinenten basiert und den Energiebedarf aller acht Milliarden Menschen decken kann, während sie gleichzeitig eine längere Lebensdauer und erhöhte Sicherheit bietet", sagte William Wu, Direktor des Energy Storage Technology Center von CATL, bei der Auftaktveranstaltung. „Wir glauben, dass Natrium und Lithium gemeinsam die beiden Grundpfeiler des zukünftigen Energiespeichersystems bilden werden."

William Wu, Director of CATL's Energy Storage Technology Center

TENER Sodium: Sicherheit für eine ungewisse Zukunft

Da der Anteil erneuerbarer Energien weiter steigt und der durch KI getriebene Strombedarf sprunghaft zunimmt, entwickelt sich die Energiespeicherung von einer unterstützenden Rolle zu einer kritischen Infrastruktur für das globale Energiesystem. Bislang stützten sich konventionelle Energiespeichersysteme jedoch stark auf Lithium-basierte Systeme, deren konzentriertes Angebot und schwankende Preise zunehmende Risiken für die Lieferkette mit sich bringen. Natrium – das über 1.000-mal häufiger vorkommt als Lithium und weit verbreitet ist – bietet eine bessere Leistung bei extremen Temperaturen, mehr Sicherheit und ein besseres Kostenpotenzial, was einen technologischen Wandel in der Energiespeicherung unumgänglich macht.

„Die Energiespeicherbranche hat die Phase des Wettlaufs um Größe hinter sich gelassen. Heute wird Erfolg zunehmend durch die Fähigkeit definiert, langfristigen Wert zu schaffen", sagte Amanda Xu, CTO ESS und Präsidentin von ESS Europe bei CATL, in ihrer Grundsatzrede. „Das Prinzip, an das wir am festesten glauben, lautet: Bereitschaft schafft Sicherheit."

Amanda Xu, CTO ESS and President of ESS Europe CATL

Und genau das ist die Mission von TENER Sodium.

Basierend auf der neuesten Natrium-Ionen-Technologie von CATL liefert TENER Sodium mehr als 30 MWh Nennkapazität auf Basis einer vollständig modularen Architektur. Diese Architektur bietet den Kunden drei direkte Vorteile:

Einfachere Projektumsetzung, da jedes einzelne Modul etwa 42 Tonnen wiegt und für eine 1-GWh-Anlage lediglich 34 Einheiten benötigt werden.

Größere Konfigurationsflexibilität durch die Entkopplung von Energie- und Leistungsblöcken, um flexible Speicherdauern von 1, 2, 4, 6 und 8 Stunden zu ermöglichen, die auf die spezifischen Projektanforderungen zugeschnitten sind.

Geringere Wartungskosten, da defekte Module schnell isoliert und unabhängig voneinander ausgetauscht werden können, was gleichzeitig die Systemverfügbarkeit auf Anlagenebene verbessert, die Betriebskosten (OPEX) der Kunden senkt und die Anlagenauslastung maximiert.

Über den modularen Komfort hinaus hat CATL eine speziell für Natrium-Ionen-Systeme entwickelte Plattform auf Anlagenebene geschaffen.

1. Spannungsregelung: Um den großen Spannungsbereich von Natrium-Ionen-Batterien abzudecken, hat CATL ein spezielles bidirektionales (Bi-DC) Spannungsregelsystem für seine Natrium-Lösung entwickelt. Das System ermöglicht eine automatische Spannungserhöhung im Niederspannungsbereich, wodurch das PCS über den gesamten Bereich hinweg konstant eine optimale Leistung liefern kann. Dies verbessert den Gesamtrundtrip-Wirkungsgrad (RTE) des Systems um fast 2 %. Für eine Energiespeicherstation mit 1 GWh bedeutet dies jährlich Millionen zusätzlicher Kilowattstunden an Stromerzeugung. Das System ist mit allen weltweit gängigen PCS-Produkten kompatibel und bietet eine stärkere Netzunterstützungsfähigkeit.

2. BMS-System: CATL hat ein BMS-System für Natrium-Ionen-Energiespeichersysteme entwickelt, das die kontinuierlich abfallende Spannungskurve der Natriumchemie nutzt und so eine genauere SOC-Schätzung ermöglicht. Darüber hinaus wurde die SOC-Toleranz bei Überladung von Natrium-Ionen-Batterien im Vergleich zu Lithium-Ionen-Batterien um 20 % erhöht. Dies verschafft dem BMS eine zusätzliche Sicherheitsmarge von 20 % im Betrieb und ermöglicht so eine größere Flexibilität.

3. Extrem geringer Hilfsenergieverbrauch: Das einzigartige Design mit Luftstromabführung nach oben beseitigt „Thermal-Island"-Effekte bereits an der Quelle und reduziert die Wärmeentwicklung des Systems im Vergleich zu herkömmlichen Lösungen um fast 30 %. In Kombination mit einem hocheffizienten Flüssigkeitskühlsystem konnte der Hilfsenergieverbrauch vom Branchendurchschnitt von 2 % auf 1 % gesenkt werden. Bei groß angelegten, langfristig angelegten Energiespeicherprojekten können durch diese Verbesserung Betriebskosten in Millionenhöhe eingespart werden.

4. Geräuscharme Bauweise: TENER Sodium arbeitet mit nur 65 Dezibel – 10 Dezibel leiser als herkömmliche Systeme. Dies trägt dazu bei, die in der Branche häufig auftretenden Bedenken der Anrainer auszuräumen, sodass Energiespeicherstationen näher an den Lastzentren errichtet werden können, was erhebliche Übertragungs- und Verteilungskosten einspart.

Darüber hinaus ist das TENER-Sodium-System mit LFP-Systemen kompatibel und benötigt denselben Platzbedarf. Die gleiche Plattform kann sowohl Natrium-Ionen- als auch Lithium-Ionen-Batterien aufnehmen, ohne dass Gehäuse ausgetauscht, Projekte neu konzipiert oder Zertifizierungsprozesse wiederholt werden müssen. Diese Flexibilität, reibungslos zwischen Natrium-Ionen- und Lithium-Ionen-Technologien zu wechseln, bietet Kunden eine praktische Lösung für den Umgang mit den Preisschwankungen bei Lithium. Mit Blick auf die Zukunft bietet das TENER-Sodium-System zudem einen Upgrade-Pfad zu 2000-V-Hochspannungsarchitekturen, wodurch es sich an sich weiterentwickelnde Technologiepfade anpassen kann.

Ein Jahrzehnt der Entwicklung: Lieferkette und Fertigung nun vollständig auf kommerziellem Niveau

Die umfassenden Vorteile von TENER Sodium in Bezug auf Sicherheit, Rendite und Zuverlässigkeit sind nicht über Nacht entstanden. CATL betreibt seit 2016 Forschung und Entwicklung im Bereich Natrium-Ionen-Batterien und hat in den letzten zehn Jahren knapp 1,2 Milliarden Euro investiert. Mit mehr als 300 beteiligten Forschungs- und Entwicklungsexperten hat das Unternehmen über 1.600 Patentfamilien und mehr als 200 weltweit erteilte Patente angesammelt, mehr als 100 technische Herausforderungen gemeistert und den durchgängigen Fertigungsprozess von den Materialien bis hin zu den Zellen vollständig etabliert.

Die Natrium-Ionen-Technologie hat sich von einem Laborprojekt zu einem Energiespeichermaterialsystem mit skalierbarer Leistungsfähigkeit entwickelt. Zurzeit verfügt CATL über Produktionskapazitäten zur Lieferung von Zehntausenden Tonnen an Anoden- und Kathodenmaterialien. Man rechnet damit, dass die Produktionskosten für die NFPP mit zunehmender Reife der Technologie weiter sinken werden.

CATL arbeitet mit Systemintegratoren zusammen, um ein vollständiges, in sich geschlossenes Ökosystem für die Natrium-Ionen-Energiespeicherung aufzubauen, das die Zellforschung und -entwicklung, die Systemlieferung, Produkttests und den kommerziellen Einsatz umfasst. Was die Produktionskapazität betrifft, hat CATL 5 Milliarden RMB in den Ausbau der Natrium-Ionen-Produktionslinien an seinem Standort in Fuding investiert und damit die jährliche Kapazität um 40 GWh erhöht. Am Standort Jining in Shandong sind 160 GWh Produktionskapazität für Natrium-Ionen-Systeme geplant. Die Serienproduktionslinien von CATL sind vollständig in Betrieb genommen und einsatzbereit, um den großflächigen Einsatz zu unterstützen.

Die umfassende Reife von Technologie, Produkten, Lieferkette und Fertigungskapazitäten hat die Kommerzialisierung von Natrium-Ionen-Energiespeichern erheblich beschleunigt. In China wird CATL im September dieses Jahres offiziell mit der Auslieferung seiner ersten Natrium-Ionen-Energiespeichersysteme an Kunden beginnen; bis Ende 2026 sollen die kumulierten Liefermengen 1 GWh erreichen. Der Beginn der internationalen Auslieferungen ist für Juni 2027 geplant.

Im April 2026 unterzeichneten CATL und HyperStrong den weltweit größten kommerziellen Vertrag für Natrium-Ionen-Energiespeicher – einen dreijährigen Auftrag über 60 GWh Energiespeicherkapazität –, der den offiziellen Eintritt der Natrium-Ionen-Energiespeicher in die Ära des Einsatzes im GWh-Maßstab markiert.

Energiespeicher der nächsten Generation: Sicherheit für das Stromnetz der Zukunft schaffen

Von der Pionierarbeit bei der Etablierung von LFP als gängigste Chemie für Energiespeicher über die Entwicklung der ersten Generation spezieller Energiespeicherzellen mit 280 Ah und 314 Ah sowie der 587-Ah-Zelle der zweiten Generation bis hin zur Markteinführung seines ersten in der Praxis validierten Natrium-Ionen-Energiespeichersystems – jeder Standardwechsel durch CATL hat die Branche einen Schritt vorangebracht.

Die Markteinführung des CATL-Energiespeichersystems TENER Sodium markiert eine neue Etappe, in der Lithium und Natrium gemeinsam das doppelte Fundament der Energiespeicherinfrastruktur der nächsten Generation bilden und die Energiewende für die kommenden Jahrzehnte unterstützen. Während TENER Sodium sein weltweites Debüt feiert und stetig auf die Serienauslieferung zusteuert, arbeiten CATL und seine globalen Partner gemeinsam daran, die strategische Vision in greifbare Realität umzusetzen – eine stabilere, kosteneffizientere und nachhaltigere Grundlage für die Energiezukunft der Welt.

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Cision

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