EQS-News: Fair Play Menarini International Preis

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Fair Play Menarini International Preis



24.06.2026 / 10:30 CET/CEST

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Diego Milito und Emilio Butragueño gehören zu den Preisträgern der 30. Ausgabe

FLORENZ, Italien, 24. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Die Liste der Preisträger des 30. Fair Play Menarini International Award, dessen Verleihung für den 2. Juli in Florenz geplant ist, umfasst weiterhin große Legenden des Weltsports. Zu den Champions, die bei der im Teatro del Maggio Musicale Fiorentino die Auszeichnung für die höchsten Werte im Sport entgegennehmen werden, gehören zwei wahre Ikonen des internationalen Fußballs: Diego Milito und Emilio Butragueño.

Fair Play Menarini International Award Logo

Im Laufe seiner außergewöhnlichen Karriere, die ihn nach Argentinien, Spanien und Italien führte, eroberte „El Príncipe" Diego Milito die Herzen der Fußballfans mit seinem Talent, seiner Sportlichkeit und einer von bemerkenswerten Erfolgen geprägten Laufbahn. Milito ist vor allem für seine entscheidende Rolle bei Inters epischem „Treble" im Jahr 2010 in Erinnerung geblieben, das in einer unvergesslichen Leistung mit zwei Toren im UEFA-Champions-League-Finale gegen Bayern München gipfelte.

Außerdem wird Emilio Butragueño, eine Ikone der spanischen Fußballgeschichte, geehrt. Butragueño, der den Spitznamen „El Buitre" trug, war in den 1980er Jahren das Aushängeschild von Real Madrid und eine Schlüsselfigur in einer der erfolgreichsten Epochen in der Geschichte des Madrider Vereins.

Mit Milito und Butragueño wird die Liste der Preisträger des 30. Fair Play Menarini International Award um außergewöhnliche Champions bereichert, die auf dem Spielfeld Erfolge erzielt haben und als Botschafter der wahren Werte des Sports gelten. Sie verkörpern perfekt den Geist des Preises, der seit dreißig Jahren Fair Play als universelles Erbe würdigt.

„Wir heißen zwei internationale Fußballstars willkommen, die diesen Sport nicht nur durch ihre Erfolge, sondern auch durch die Art und Weise, wie sie diese erreicht haben, nachhaltig geprägt haben", sagten Luca Lastrucci, , Valeria Speroni Cardi und Filippo Paganelli, Mitglieder des Vorstands der Fair Play Menarini Foundation. „Milito und Butragueño teilen dieselben Werte , die alle Preisträger des 30. Fair-Play-Menarini-Preises verbinden, und erweisen sich damit erneut als herausragende Vorbilder für Sport und Fairness."

Hier sind die Gewinner der Ausgabe 2026:

- Achille Polonara, Basketball

- Antonella Palmisano, Gehen

- Armand Duplantis, Stabhochsprung

- Bebe Vio, Paralympische Leichtathletik

- Chiara Mazzel, paralympischer Skisport

- Daniele Garozzo, Fechten

- Davide Ghiotto – Michele Malfatti – Andrea Giovannini, Eiskunstlauf

- Diego Milito, Fußball

- Emilio Butragueño, Fußball

- Fabio Caressa, Journalismus

- Gianfranco Zola, Fußball

- Gregorio Paltrinieri, Schwimmen

- Simone Anzani, Volleyball

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