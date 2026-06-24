EQS-News: GESCO-Hauptversammlung 2026: Beschlussvorschläge mit großer Mehrheit angenommen

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GESCO-Hauptversammlung 2026: Beschlussvorschläge mit großer Mehrheit angenommen



24.06.2026 / 17:46 CET/CEST

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Die heutige ordentliche Hauptversammlung der GESCO SE erfreute sich eines großen Zuspruchs des Aktionariats. Insgesamt waren ca. 48,3% des stimmberechtigten Grundkapitals vertreten.

Die Hauptversammlung stimmte der Dividendenzahlung in Höhe von € 0,20 pro Aktie mit 99,3% zu. Auch alle anderen Tagesordnungspunkte fanden eine hohe Zustimmung (von 87,2% - 99,9%).

Die Veranstaltung fand erneut in der Rheinterasse in Düsseldorf statt. Die Aktionäre und Gäste nutzen zahlreich die Gelegenheit sich mit allen Geschäftsführern und Management-Teams der Tochtergesellschaften in individuellen Gesprächen zu den Unternehmen und deren Rahmenbedingungen auszutauschen.

Die Übersicht zu den Abstimmungsergebnissen sowie die Präsentation des Vorstands, stehen auf der GESCO-Webseite unter www.gesco.de/investor-relations/hauptversammlungen zur Verfügung.



Über GESCO:

Die GESCO SE ist eine Industriegruppe mit markt- und technologieführenden Unternehmen der Investitionsgüterindustrie mit Schwerpunkten in Materials Refinement & Distribution, Life Science & Healthcare und Industrial Assets & Infrastructure. Als im Prime Standard börsennotierte Gesellschaft eröffnet GESCO institutionellen und privaten Anlegern den Zugang zu einem Portfolio von Hidden Champions des industriellen Mittelstands.

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Tel. +49 (0) 202 24820-18

E-Mail: ir@gesco.de

Internet: www.gesco.de

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