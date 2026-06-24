EQS-News: GESCO-Hauptversammlung 2026: Beschlussvorschläge mit großer Mehrheit angenommen

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EQS-News: GESCO SE / Schlagwort(e): Hauptversammlung
GESCO-Hauptversammlung 2026: Beschlussvorschläge mit großer Mehrheit angenommen

24.06.2026 / 17:46 CET/CEST
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Die heutige ordentliche Hauptversammlung der GESCO SE erfreute sich eines großen Zuspruchs des Aktionariats. Insgesamt waren ca. 48,3% des stimmberechtigten Grundkapitals vertreten.

Die Hauptversammlung stimmte der Dividendenzahlung in Höhe von € 0,20 pro Aktie mit 99,3% zu. Auch alle anderen Tagesordnungspunkte fanden eine hohe Zustimmung (von 87,2% - 99,9%).

Die Veranstaltung fand erneut in der Rheinterasse in Düsseldorf statt. Die Aktionäre und Gäste nutzen zahlreich die Gelegenheit sich mit allen Geschäftsführern und Management-Teams der Tochtergesellschaften in individuellen Gesprächen zu den Unternehmen und deren Rahmenbedingungen auszutauschen.

Die Übersicht zu den Abstimmungsergebnissen sowie die Präsentation des Vorstands, stehen auf der GESCO-Webseite unter www.gesco.de/investor-relations/hauptversammlungen zur Verfügung.

Über GESCO:

Die GESCO SE ist eine Industriegruppe mit markt- und technologieführenden Unternehmen der Investitionsgüterindustrie mit Schwerpunkten in Materials Refinement & Distribution, Life Science & Healthcare und Industrial Assets & Infrastructure. Als im Prime Standard börsennotierte Gesellschaft eröffnet GESCO institutionellen und privaten Anlegern den Zugang zu einem Portfolio von Hidden Champions des industriellen Mittelstands.

Kontakt:

Peter Alex
Director Investor Relations & Communications
Tel. +49 (0) 202 24820-18
E-Mail: ir@gesco.de
Internet: www.gesco.de

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Sprache:Deutsch
Unternehmen:GESCO SE
Johannisberg 7
42103 Wuppertal
Deutschland
Telefon:+49 (0)202 24820 18
Fax:+49 (0)202 2482049
E-Mail:ir@gesco.de
Internet:www.gesco.de
ISIN:DE000A1K0201
WKN:A1K020
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
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