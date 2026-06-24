EQS-News: HEIDELBERG integriert Lifecycle-Geschäft und globale Vertriebs- und Servicegesellschaften der manroland sheetfed Gruppe

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HEIDELBERG integriert Lifecycle-Geschäft und globale Vertriebs- und Servicegesellschaften der manroland sheetfed Gruppe



24.06.2026 / 07:59 CET/CEST

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HEIDELBERG sichert führende Position in der Druck- und Verpackungsbranche und stärkt globales Lifecycle-Angebot

Erwerb des manroland sheetfed Service- und Ersatzteilgeschäfts inklusive der Intellectual Property sowie rund 35 global vertretene Marktorganisationen mit ca. 600 Mitarbeitenden

Kunden profitieren von starkem globalen Partner und hoher Servicequalität

HEIDELBERG Portfolio, Service- und Consumables-Angebot bietet Chancen für systematischen Geschäftsausbau

Die Heidelberger Druckmaschinen AG (HEIDELBERG) gibt heute ihre Pläne über die Integration des Lifecycle-Geschäfts und der globalen Vertriebs- und Servicegesellschaften der manroland sheetfed Gruppe bekannt. Mit dieser Transaktion sichert HEIDELBERG seine global führende Position in der Druck- und Verpackungsbranche. Die Kombination aus zwei Unternehmen, die über Jahrzehnte die Geschichte des Druckmaschinenbaus geprägt haben, vereint geografische Präsenz, hohe Servicequalität und konsequenten Kundenfokus. Im ersten Schritt steht vor allem der Weiterbetrieb der manroland Systeme durch Aufrechterhaltung des weltweiten Service- und Ersatzteilangebotes im Vordergrund.

Aufgrund der gemeinsamen Aktivitäten steht künftig ein umfassendes, global aufgestelltes Service- und Lifecycle-Portfolio inklusive Spezialisten für die umfassende Kundenbetreuung zur Verfügung. Das Unternehmen baut damit sein Angebot als umfassender Gesamtanbieter weiter aus und schafft die Basis für nachhaltiges Wachstum und steigende wiederkehrende Umsätze.

„Mit dieser Transaktion stellen wir sicher, dass das übernommene Geschäft von manroland zuverlässig weiterbetrieben werden kann. Die Kombination des Service- und Ersatzteilgeschäfts sowie der Vertriebsgesellschaften von manroland sheetfed mit HEIDELBERG stärkt unsere globale Rolle als Systemintegrator und ermöglicht es uns, die Versorgung von manroland-Anwendern weltweit nahtlos sicherzustellen. Gemeinsam mit unserem starken Service- und Logistiknetzwerk bieten wir unseren Kunden ein weltweites Angebot von Service und Ersatzteilen an“, sagt Jürgen Otto, Vorstandsvorsitzender der Heidelberger Druckmaschinen AG.

„Die Vereinbarung mit HEIDELBERG sorgt für Kontinuität beim Service und der Ersatzteilversorgung und integriert das Geschäft gleichzeitig in eine globale Organisation, die über die nötige Größe und Infrastruktur verfügt, manroland-Anwender langfristig zu unterstützen“, sagt Anthony Langley, Vorstandsvorsitzender und CEO von Langley Holdings plc.

Erwerb des Service- und Ersatzteilgeschäfts inklusive der Intellectual Property sowie rund 35 global vertretene Marktorganisationen mit ca. 600 Mitarbeitenden

Im Rahmen der Transaktion übernimmt HEIDELBERG das Service- und Ersatzteilgeschäft mittels rund 35 Länderorganisationen von manroland sheetfed mit etwa 600 Mitarbeitenden. Darüber hinaus erwirbt HEIDELBERG die Technologie und IP für Service und Ersatzteile sowie ausgewählte Vermögensgegenstände.

Diese Integration verstärkt die internationalen Strukturen von HEIDELBERG erheblich, erweitert das Vertriebs- und Servicenetzwerk und schafft Kontinuität für weit über 3.000 manroland Nutzer weltweit. Gleichzeitig wird der direkte Kundenzugang ausgebaut und eine solide Grundlage für den Ausbaus des weiteren Geschäfts geschaffen. Im Rahmen der Transaktion sichert sich HEIDELBERG auch die IP für die Roland 900 / Cartonmaster im Bogenoffset-Großformat. Das Unternehmen prüft derzeit die Optionen zur Produktion und Weiterentwicklung dieses Systems.

HEIDELBERG Portfolio, Service- und Consumables-Angebot bietet Chancen für systematischen Geschäftsausbau

Durch die Kombination der Kundenbasis erhält HEIDELBERG direkten Zugang zu Druckereien mit manroland sheetfed Maschinen und hilft diesen beim Weiterbetrieb ihrer Systeme. HEIDELBERG übernimmt dazu ab sofort weltweit den Service sowie die Ersatzteilversorgung und integriert diese Kunden vollständig in sein globales Servicenetzwerk. Die bekannten lokalen Ansprechpartner für manroland Kunden bleiben grundsätzlich bestehen.

manroland Nutzer erhalten durch die Einbindung in die HEIDELBERG Infrastruktur auch den Zugang zu modernster Technologie, standardisierten Serviceprozessen und einer weltweit konsistenten Betreuungsqualität in über 170 Ländern. Für Kunden, die einen Technologiewechsel in Betracht ziehen, bietet HEIDELBERG darüber hinaus optional den Umstieg auf aktuelle Speedmaster Systeme an. Auf Wunsch steht dabei ein klarer Rahmen für ein technologisches Upgrade zur Verfügung, der sowohl technische Verbesserungen als auch Effizienzsteigerungen ermöglicht. Ergänzt wird dies durch ein stark ausgebautes Angebot im Lifecycle-Bereich inklusive Verbrauchsmaterialien, das gezielt auf die installierte Basis ausgerollt wird.

In Kombination mit der HEIDELBERG Workflow-Software Prinect, Weiterverarbeitungslösungen und datenbasierten Services entsteht so ein integriertes End-to-End-Angebot, das die Produktivität der Kunden steigert und gleichzeitig zusätzliche, nachhaltige Umsatzpotenziale für HEIDELBERG erschließt.

Dr. David Schmedding, Vorstand Technologie und Vertrieb bei HEIDELBERG, fasst zusammen: „Diese Integration ist der nächste konsequente Schritt in der Umsetzung unserer Strategie im Kerngeschäft. Mit der Übernahme des weltweiten Service- und Ersatzteilgeschäfts für manroland Maschinen bieten wir den Druckereien einen nahtlosen Übergang des Betriebs ihrer Systeme an. Die Kunden profitieren von einem deutlich umfassenderen Serviceangebot, einer verlässlichen Ersatzteilversorgung und innovativen Lösungen aus einer Hand. Das schafft nachhaltigen Mehrwert für unsere Kunden weltweit.“

Über HEIDELBERG:

Die Heidelberger Druckmaschinen AG (HEIDELBERG) ist ein führendes Technologieunternehmen, das weltweit seit mehr als 175 Jahren für Innovationskraft, Qualität und Zuverlässigkeit im Maschinenbau steht. Mit einem klaren Fokus auf Wachstum treibt HEIDELBERG als Gesamtanbieter und Systemintegrator die Weiterentwicklung in den Kernbereichen Verpackungs- und Digitaldruck, Softwarelösungen und dem Lifecycle-Geschäft mit Service und Verbrauchsmaterialien voran, damit Kunden maximale Produktivität und Effizienz erreichen können. Aufbauend auf jahrzehntelanger Industrie- und Systemkompetenz erschließt das Unternehmen zudem gezielt neue Märkte in den Bereichen Sicherheit, Energie, Ladeinfrastruktur und industrielle Systemlösungen – mit klarer Skalierungskompetenz und attraktiven Wachstumsperspektiven. Aufgrund einer starken internationalen Präsenz in rund 170 Ländern, der Schaffenskraft und Kompetenz seiner rund 9.500 Mitarbeitenden, eigener Produktionsstätten in Europa, China und den USA sowie einem der größten globalen Vertriebs- und Servicenetzwerke, ist das Unternehmen global gut positioniert.

Bild 1: HEIDELBERG stellt ab sofort das gesamte Service- und Ersatzteilgeschäft für manroland Maschinen sicher.

Bild 2: Mit dem weltweiten Service-Netzwerk von HEIDELBERG in über 170 Ländern profitieren Kunden von einer zentralen Betreuung und einer einheitlich hohen Servicequalität.

Bild 3: HEIDELBERG unterstützt manroland-Kunden beim zuverlässigen Weiterbetrieb ihrer Systeme und bietet optional den Umstieg auf modernste Speedmaster Technologie an, hier der Global Bestseller Speedmaster CX 104.

Bildmaterial und weitere Informationen über das Unternehmen stehen im Investor-Relations- und Presseportal der Heidelberger Druckmaschinen AG unter www.heidelberg.com zur Verfügung.

Für weitere Informationen:

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Diese Presseerklärung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, welche auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung der Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft beruhen. Auch wenn die Unternehmensleitung der Ansicht ist, dass diese Annahmen und Schätzungen zutreffend sind, können die künftige tatsächliche Entwicklung und die künftigen tatsächlichen Ergebnisse von diesen Annahmen und Schätzungen aufgrund vielfältiger Faktoren erheblich abweichen. Zu diesen Faktoren können beispielsweise die Veränderung der gesamtwirtschaftlichen Lage, der Wechselkurse und der Zinssätze sowie Veränderungen innerhalb der grafischen Industrie gehören. Die Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft übernimmt keine Gewährleistung und keine Haftung dafür, dass die künftige Entwicklung und die künftig erzielten tatsächlichen Ergebnisse mit den in dieser Presseerklärung geäußerten Annahmen und Schätzungen übereinstimmen werden.

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