EQS-News: Nordex Group erhält von NeXtWind Auftrag über 112 MW für Windpark in der Altmark, Sachsen-Anhalt

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Nordex Group erhält von NeXtWind Auftrag über 112 MW für Windpark in der Altmark, Sachsen-Anhalt



24.06.2026 / 07:30 CET/CEST

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Nordex Group erhält von NeXtWind Auftrag über 112 MW für Windpark in der Altmark, Sachsen-Anhalt

Hamburg, 24 Juni 2026. Die Nordex Group hat in Deutschland einen neuen Auftrag über 112 MW erhalten. Auftraggeber ist die NeXtWind Management GmbH. Für den Windpark Altmark in Sachsen‑Anhalt liefert und errichtet die Nordex Group 16 Windenergieanlagen des Typs N175/6.X auf 179 Meter Nabenhöhe. Darüber hinaus umfasst der Auftrag einen Premium Service-Vertrag über 20 Jahre.

Der Windpark wird zwischen Salzwedel und Stendal errichtet und stellt eines der bedeutendsten Repowering-Projekte in der Region dar. Die Installation der Anlagen ist ab November 2027 geplant, die Inbetriebnahme soll im Frühjahr 2028 erfolgen.

„Mit der N175/6.X und einer Nabenhöhe von 179 Metern realisieren wir für NeXtWind ein Großprojekt in Sachsen‑Anhalt und leisten damit einen messbaren Beitrag zur Energiewende in Deutschland. Wir freuen uns über das uns von NeXtWind erneut entgegengebrachte Vertrauen sowie auf die weitere partnerschaftliche Zusammenarbeit bei diesem wegweisenden Projekt“, sagt Karsten Brüggemann, Vice President Region Central der Nordex Group.

Sachsen‑Anhalt nimmt seit Jahren eine Schlüsselrolle im Ausbau der Windenergie ein. Die Altmark verfügt über sehr gute Windbedingungen. Großprojekte wie der 112-MW-Windpark Altmark unterstreichen die Bedeutung des Bundeslands für eine fossilfreie, sichere Stromversorgung.

Über NeXtWind

NeXtWind ist ein führender Anbieter im Bereich erneuerbare Energien mit Sitz in Berlin und London. Seit seiner Gründung 2020 konzentriert sich das Unternehmen auf die Übernahme und Optimierung bestehender Windparks (Repowering). Heute betreibt NeXtWind über 37 Standorte mit einer Kapazität von 500 MW und verfügt über eine Repowering-Kapazität von 2 GW. Bis 2028 ist der Ausbau auf insgesamt 3 GW Erzeugungskapazität geplant.

Die Nordex Group im Profil

Die Gruppe hat seit ihrer Gründung 1985 bislang insgesamt über 64 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten in Betrieb genommen und erzielte einen Konzernumsatz von rund 7,6 Mrd. EUR im Jahr 2025. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 11.100 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien, und den USA. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der Klassen 4 bis 7 MW+, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. Ein globales Service-Netz stellt den reibungslosen Betrieb der Turbinen sicher. Die Nordex SE ist ein börsennotiertes Unternehmen und mit ihrer Aktie (ISIN: DE000A0D6554) im MDAX und TecDAX an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

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Nordex SE

Felix Losada

Telefon: 040 / 300 30 – 1141

flosada@nordex-online.com

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