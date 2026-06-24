EQS-News: Sehen Sie sich an, wie humanoide Roboter beim Elfmeter-Fußball-Wettbewerb der GSMA MWC26 in Shanghai gegeneinander antreten

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Sehen Sie sich an, wie humanoide Roboter beim Elfmeter-Fußball-Wettbewerb der GSMA MWC26 in Shanghai gegeneinander antreten



24.06.2026 / 10:05 CET/CEST

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SHANGHAI, 24. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Auf der Ausstellungsfläche des MWC26 Shanghai treten humanoide Roboter in Elfmeterschießen gegeneinander an. Die „Humanoid Robot Football Penalties Challenge" findet vom 24. bis 25. Juni im Shanghai New International Expo Centre statt und ist ein Live-Elfmeterschießen-Wettbewerb, bei dem die neuesten Durchbrüche in der humanoiden Robotik präsentiert werden.

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Der Wettbewerb beleuchtet Fortschritte in den Bereichen Bewegungssteuerung, Umgebungswahrnehmung, autonome Entscheidungsfindung und vernetzte Funktionen und vermittelt einen dynamischen Einblick darin, wie mobile KI den Weg von der Experimentierphase hin zur praktischen Anwendung in der Praxis beschreitet.

B-Roll-Material und virale Videoclips stehen Ihnen hier zum Download bereit. Die GSMA überträgt die „Humanoid Robot Football Penalties Challenge" live von der Messe „MWC26 Shanghai" – das Video ist hier zu sehen.

Die im Rahmen des MWC26 Shanghai in der Zone „Mobile AI Innovation Frontiers" stattfindende Fußball-Challenge bringt führende Robotik-Teams und Branchenakteure zusammen, um zu demonstrieren, wie Konnektivität, Rechenleistung und intelligente Systeme in realen Umgebungen zusammenwirken. Der Livestream bietet Zuschauern weltweit die Möglichkeit, zu verfolgen, wie die Roboter gegeneinander antreten, auf Echtzeitbedingungen reagieren und unter Druck ihre Leistung erbringen.

Für die Zuschauer bietet die „Humanoid Robot Football Penalties Challenge" einen direkten Einblick in die Entwicklung der verkörperten KI, bei der Fortschritte in den Bereichen Konnektivität und Rechenleistung die Grundlage für immer ausgefeiltere autonome Systeme bilden.

Der Livestream wird die Höhepunkte des Wettbewerbs zeigen, darunter die Eröffnungsfeier am 24. Juni sowie die Halbfinale und Finale am 25. Juni.

Der Wettbewerb ist Teil des MWC26 Shanghai, der vom 24. bis 26. Juni unter dem Motto „IQ Era" stattfindet. Die Veranstaltung bringt das globale Mobilfunk- und Technologie-Ökosystem zusammen, präsentiert Fortschritte in den Bereichen mobile KI, 5G-Advanced und neue Technologien und bietet der Industrie, politischen Entscheidungsträgern und Innovatoren eine Plattform, um die digitale Transformation voranzutreiben.

Im Rahmen der Veranstaltung werden auf der MWC26 Shanghai 200 Vordenker und Referenten sowie über 400 Aussteller, Sponsoren und Partner vertreten sein, was die wachsende Größe und internationale Reichweite der Veranstaltung widerspiegelt. Das Programm verdeutlicht, wie Intelligenz zunehmend über vernetzte Systeme hinweg aufgebaut wird, wobei Mobilfunknetze eine zentrale Rolle dabei spielen, KI-gestützte Innovationen branchenübergreifend zu ermöglichen.

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