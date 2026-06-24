EQS-News: The Platform Group lädt zum Strategy & Update Call ein

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The Platform Group lädt zum Strategy & Update Call ein



24.06.2026 / 09:11 CET/CEST

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The Platform Group lädt zum Strategy & Update Call ein Düsseldorf, 24. Juni 2026. The Platform Group SE & Co. KGaA (ISIN DE000A40ZW88, WKN A40ZW8, „TPG“), lädt Investoren, Analysten und weitere Kapitalmarktteilnehmer zu einem Strategy & Update Call am 30. Juni 2026 ein.



Im Rahmen der Online-Veranstaltung wird das Management über die aktuelle Geschäftsentwicklung sowie aktuelle Unternehmensinitiativen informieren. Im Anschluss steht das Management für Fragen der Teilnehmer zur Verfügung.

Veranstaltungsdetails: Strategy & Update Call

30. Juni 2026

14:30 Uhr (MESZ)

Anmeldung

Die Anmeldung erfolgt über AIRTIME:

Anmeldung TPG Strategy & Update Call

The Platform Group SE & Co. KGaA:

The Platform Group SE & Co. KGaAist ein europaweit tätiges Softwareunternehmen, welches durch eigene Plattformlösungen in 26 Branchen aktiv ist. Zum Partnernetzwerk der Gruppe zählen mehr als 16.600 Partner, die über die Plattformlösungen sowohl B2B- als auch B2C-Kunden adressieren. Zu den Branchen gehören unter anderem das Luxury-Portfolio, Optics & Hearing, Möbelhandel, Maschinenhandel, Dentaltechnik sowie Elektronik. Die Gruppe hat europaweit 19 Standorte, Sitz des Unternehmens ist Düsseldorf. Im Jahr 2025 wurde ein Umsatz von 728 Mio. Euro bei einem operativen Ergebnis (EBITDA bereinigt) von 55 Mio. Euro realisiert.

Kontakt: Investor Relations

Nathalie Richert, Head of Investor Relations & HR

ir@the-platform-group.com

Schloss Elbroich | Am Falder 4 | 40589 Düsseldorf | Deutschland

corporate.the-platform-group.com

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Sprache: Deutsch Unternehmen: The Platform Group SE & Co. KGaA Schloss Elbroich, Am Falder 4 40589 Düsseldorf Deutschland E-Mail: ir@the-platform-group.com Internet: https://the-platform-group.com/ ISIN: DE000A40ZW88 WKN: A40ZW8 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Oslo EQS News ID: 2352464

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