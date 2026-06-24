EQS-News: tick Trading Software AG: Geschäftsverlauf in der ersten Hälfte des Transformationsjahres 2025/2026 über den Erwartungen

EQS-News: tick Trading Software AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht

tick Trading Software AG: Geschäftsverlauf in der ersten Hälfte des Transformationsjahres 2025/2026 über den Erwartungen



24.06.2026 / 14:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





tick Trading Software AG: Geschäftsverlauf in der ersten Hälfte des Transformationsjahres 2025/2026 über den Erwartungen

Düsseldorf, den 24.06.2026 – Die tick Trading Software AG (tick-TS AG; ISIN: DE000A35JS99) hat im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025/2026 TEUR 3.914 umgesetzt. Dies entspricht einem Rückgang um 16,7 %gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Wesentlicher Grund war der Verlust des Top-Kunden im Vorjahr und der damit einhergehende Rückgang im Segment „Lastabhängige Erlöse“ von TEUR 2.173 auf TEUR 1.370. Der Umsatz im Segment „Lizenzen und Betrieb“ lag bei TEUR 2.356 und damit knapp unter Vorjahresniveau. Der „Projektumsatz“ stieg von TEUR 105 auf TEUR 188. Insgesamt konnte der Rückgang der margenstarken lastabhängigen Erlöse im Berichtszeitraums (01.10.2025 bis 31.03.2026) wie erwartet nicht kompensiert werden. Daher sank das Ergebnis nach Steuern, der finanzielle Leistungsindikator der Gesellschaft, deutlich um 46,2 % auf TEUR 630 (Vorjahreszeitraum: TEUR 1.170).

Entwicklung lag über den Erwartungen

Diese Entwicklung lag über den Erwartungen. Dies beruht zum einen darauf, dass der neue Geschäftsbereich Consulting bereits kurz nach dem Start mehrere Projekte gewinnen konnte. Zudem entwickelten sich die lastabhängigen Erlöse im ersten Halbjahr besser als erwartet, auch wenn die hohe Volatilität am Markt aufgrund der veränderten Kundenstruktur nicht mehr den starken Einfluss auf unsere Gewinnentwicklung wie in den Vorjahren hat.

Transformation läuft

Die tick-TS AG befindet sich derzeit in einer Transformation. Das Leistungsangebot rund um Software für Wertpapierhandel und -abwicklung wird um Beratungsleistungen für Unternehmen im Finanzsektor erweitert. Ziel ist es, Kunden ganzheitlich zu begleiten – von der technischen und prozessualen Beratung bis hin zur technologischen Plattform und der operativen Umsetzung. Die Abhängigkeit von einzelnen Kunden soll reduziert, zusätzliche Erlösquellen aufgebaut und die Gesellschaft widerstandsfähiger und wachstumsorientierter aufgestellt werden.

Prognose für Gesamtjahr 2025/2026 erhöht

Erste Erfolge der Transformation sind im Berichtszeitraum bereits ersichtlich und so konnte am 14. April 2026 die Prognose für das Gesamtjahr 2025/2026 erhöht werden. Ziel der tick Trading Software AG für das laufende Geschäftsjahr ist ein Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 800 bis TEUR 1.200 (zuvor: TEUR 600 bis TEUR 900).

„Die tick-TS AG ist hervorragend aufgestellt, um Marktveränderungen aus einer Position der Stärke zu begegnen. Trotz des Wegfalls margenstarker Umsätze sind wir profitabel und verfügen über eine kerngesunde Bilanzstruktur mit hoher Eigenkapitalquote und ohne jegliche Bankverbindlichkeiten", sagt Martin Lüttich, Vorstand der tick Trading Software AG. "Dass die Transformation auf einem guten Weg ist, belegen der gelungene Marktstart des Consulting-Bereichs sowie die erfolgreiche Akquisition neuer Kunden im Kerngeschäft."

Der Halbjahresfinanzbericht des Geschäftsjahres 2025/2026 steht auf www.tick-ts.de unter Investor Relations/Zahlen und Fakten zum Download zur Verfügung.

Über die tick Trading Software AG

Mit der TradeBase Multi Exchange Plattform (TBMX) stellt die tick-TS AG ihren professionellen Kunden seit mehr als 20 Jahren erfolgreich eine der weltweit fortschrittlichsten und zuverlässigsten Handelsplattformen zur Verfügung. Zum Produktportfolio gehören unter anderem direkte Anbindungen an nationale und internationale Marktplätze und Broker, Market Making Tools für das Designated Sponsoring, eine eigene Hosting- und Housing-Infrastruktur sowie der e-Trading Compliance Monitor (ECM) zur Einhaltung von ESMA-Vorschriften. Darüber hinaus unterstützt die tick-TS AG ihre Kunden mit Beratungsleistungen entlang der Wertschöpfungskette im Wertpapiergeschäft bei technologischen und prozessualen Herausforderungen, insbesondere durch Business-Analyse, Transformationsbegleitung und Projektmanagement.

Die tick-TS AG ist seit 2017 im Primärmarkt (Freiverkehr) der Börse Düsseldorf notiert (ISIN: DE000A35JS99, Kürzel: TBX0) und an vielen weiteren Handelsplätzen verfügbar.



Kontakt:

tick Trading Software AG

Berliner Allee 59

40212 Düsseldorf

E-Mail: ir@tick-ts.de

Tel.: +49-211-781767-0



24.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: tick Trading Software AG Berliner Allee 59 40212 Düsseldorf Deutschland Telefon: +49 (0)211 781767-0 Fax: +49 (0)211 781767-29 E-Mail: info@tick-ts.de Internet: www.tick-ts.de ISIN: DE000A35JS99 WKN: A35JS9 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX EQS News ID: 2353128

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2353128 24.06.2026 CET/CEST