EQS-PVR: CANCOM SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

EQS Stimmrechtsmitteilung: CANCOM SE
CANCOM SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

24.06.2026 / 18:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten
Name: CANCOM SE
Straße, Hausnr.: Erika-Mann-Straße 69
PLZ: 80636
Ort: München
Deutschland
Legal Entity Identifier (LEI): 391200T4AUN1BPBXAO14

2. Grund der Mitteilung
X Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
  Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
  Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
  Sonstiger Grund:

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Juristische Person: The Goldman Sachs Group, Inc.
Registrierter Sitz, Staat: Wilmington, DE, Vereinigte Staaten von Amerika

4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
 

5. Datum der Schwellenberührung:
18.06.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile
  Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)		 Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)		 Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)		 Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
neu 1,87 % 2,90 % 4,77 % 28.739.703
letzte Mitteilung 1,79 % 3,54 % 5,33 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
ISIN absolut in %
  direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)		 direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)
DE0005419105 0 537.463 0 % 1,87 %
Summe 537.463 1,87 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
Right To Recall Offen 289.399 1,01 %
Right Of Use Offen 23.683 0,08 %
    Summe 313.082 1,09 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
Swap 18.06.2036 Bar 261.889 0,91 %
Call Warrant 31.12.2030 Bar 259.835 0,90 %
      Summe 521.724 1,82 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
  Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher
The Goldman Sachs Group, Inc. % % %
GSAM Holdings LLC % % %
Goldman Sachs Asset Management, L.P. % % %
- % % %
The Goldman Sachs Group, Inc. % % %
GSAM Holdings LLC % % %
Goldman Sachs Asset Management Holdings LLC % % %
Goldman Sachs Asset Management UK Holdings I Ltd % % %
Goldman Sachs Asset Management UK Holdings II Ltd % % %
Goldman Sachs Asset Management Holdings I B.V. / Goldman Sachs Asset Management Holdings II B.V. % % %
Goldman Sachs Asset Management Holdings B.V. % % %
Goldman Sachs Asset Management International Holdings B.V. % % %
Goldman Sachs Asset Management B.V. % % %
- % % %
The Goldman Sachs Group, Inc. % % %
Goldman Sachs Bank USA % % %
Goldman Sachs Bank Europe SE % % %
- % % %
The Goldman Sachs Group, Inc. % % %
Goldman Sachs & Co. LLC % % %
- % % %
The Goldman Sachs Group, Inc. % % %
Goldman Sachs (UK) L.L.C. % % %
Goldman Sachs Group UK Limited % % %
Goldman Sachs International % % %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile
% % %

10. Sonstige Informationen:
 

Datum
24.06.2026


24.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: CANCOM SE
Erika-Mann-Straße 69
80636 München
Deutschland
Internet: http://www.cancom.de

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2352972  24.06.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Cancom

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Vor den Micron-Zahlen
Der Chip-Ausverkauf gestern war ein klares Warnsignalheute, 13:00 Uhr · onvista
Trading-Impuls
Nach monatelangem Höhenflug: MDax-Aktie vor Belastungsprobegestern, 13:15 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Staatsanleihen ähneln Aktien mehr, als Anleger meist vermuten20. Juni · Acatis
Alle Plus-Analysen