EQS-PVR: Emerald Horizon AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Stimmrechtsmitteilung: Emerald Horizon AG
Emerald Horizon AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
24.06.2026 / 11:51 CET/CEST
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Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018
Wien, 24.6.2026
Überblick
☐ Meldung erfolgt nach Fristablauf
Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt.
1. Emittent: Emerald Horizon AG
2. Grund der Mitteilung: Sonstiges
3. Meldepflichtige Person
Philipp Pölzl
4. Namen der Aktionäre:
5. Datum der Schwellenberührung: 22.6.2026
6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person
|
Prozentanteile der Stimmrechte, die zu Aktien gehören (7.A)
|Prozentanteile der Stimmrechte, die die Finanz-/sonstigen Instrumente repräsentieren (7.B.1 + 7.B.2)
|
Summe von
7.A + 7.B in %
|
Gesamtzahl der Stimmrechte des Emittenten
|Situation am
Tag der Schwellenberührung
|
13,15 %
|
0,00 %
|
13,15 %
|
1 049 375
|Situation in der vorherigen Meldung (sofern anwendbar)
|
|
|
Details
7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:
|A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören
|
ISIN der Aktien
|Anzahl der Stimmrechte
|Prozentanteil der Stimmrechte
|Direkt
(§ 130 BörseG 2018)
|Indirekt
(§ 133 BörseG 2018)
|Direkt
(§ 130 BörseG 2018)
|Indirekt
(§ 133 BörseG
2018)
|AT0000A3UZE1
|137 962
|13,15 %
|Subsumme A
|137 962
|13,15 %
|B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018
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Art des Instruments
|
Verfalldatum
|
Ausübungsfrist
|Anzahl der Stimmrechte die erworben werden können
|
Prozentanteil der Stimmrechte
|Subsumme B.1
|B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018
|Art des Instruments
|Verfalldatum
|Ausübungsfrist
|Physisches oder Cash Settlement
|Anzahl der Stimmrechte
|Prozentanteil der Stimmrechte
|Subsumme B.2
8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:
☒ Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält.
☐ Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:
9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht
Datum der Hauptversammlung: -
Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten
10. Sonstige Kommentare:
Offenlegung von bzw. Information über den Beteiligungsbesitz aufgrund der erstmaligen Zulassung der Aktien der Emittentin
zu einem geregelten Markt (Amtlicher Handel der Wiener Börse AG) gemäß § 130 Abs 7 BörseG. Mit Beschluss der Wiener Börse vom 22.06.2026 wurden 1.049.375 Stückaktien der Emittentin zum Amtlichen Handel an der Wiener Börse zugelassen.
Wien am 24.6.2026
24.06.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Emerald Horizon AG
|Karl-Huber-Gasse 15
|8041 Graz
|Österreich
IPO geplant / Intended to be listed.
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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