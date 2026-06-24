Ermittlungen wegen Sabotageverdachts bei früherer Gazprom Germania

Düsseldorf, 24. ⁠Jun (Reuters) - Die Bundesanwaltschaft hat am Mittwoch nach eigenen Angaben Räumlichkeiten wegen des Verdachts der Sabotage im Zusammenhang mit der Abwicklung der früheren Deutschland-Tochter des russischen Gaskonzerns Gazprom durchsucht. Die Ermittler hätten die Räumlichkeiten eines Beschuldigten und einer ‌nicht tatverdächtigen Person in Berlin sowie eines Unternehmens in Frankfurt am Main durchsucht, teilte der Generalbundesanwalt mit. Gegen den Beschuldigten werde wegen Beihilfe ⁠zu Verstößen ⁠gegen Investitionsbestimmungen und zu versuchter verfassungsfeindlicher Sabotage ermittelt. Festnahmen habe es nicht gegeben. Die Durchsuchungen dienten dazu, die bestehenden Verdachtsmomente aufzuklären. Von Gazprom war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.

Hintergrund sei, dass die in Berlin ansässige Gazprom Germania Ende März 2022 von den zuständigen Gesellschaftern über Anteilsverkäufe ‌auf Umwegen aus dem russischen Gazprom-Konzern herausgelöst wurde. ‌Als neuer Eigentümer sei ein Moskauer Unternehmen ohne Branchenbezug aufgetreten. Der neue Eigentümer habe unmittelbar nach dem Verkauf die Liquidation der Gazprom Germania GmbH angeordnet. ⁠Zu diesem Zeitpunkt habe die Gesellschaft mindestens 25 Prozent der Erdgasspeicherkapazitäten in ‌Deutschland vorgehalten. Die Liquidierungsanordnung sei ohne Genehmigung ⁠des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie erfolgt. Es bestehe der Verdacht, dass die Veräußerung und Liquidierung dazu dienten, die Gasversorgung in Deutschland zu beeinträchtigen. Dem Beschuldigten - einem russischen Staatsangehörigen - werde zur ‌Last gelegt, mit diesem Ziel die ⁠Umsetzung des Liquidationsbeschlusses unterstützt zu haben. ⁠Die Ausführung sei verhindert worden, da das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie die einstweilige treuhänderische Verwaltung der Gazprom Germania GmbH durch die Bundesnetzagentur anordnete.

In Deutschland drohte 2022 infolge der von Russland erst eingeschränkt und schließlich ganz gestoppten Gaslieferungen eine Mangelversorgung. Konzerne wie Uniper oder auch Gazprom Germania schrieben hohe Verluste und wurden mit Hilfe des Staates gerettet. Aus Gazprom Germania ging der heutige Versorger Sefe hervor.

(Bericht von ⁠Tom Käckenhoff, Vladimir Soldatkin, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)