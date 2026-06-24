Familienministerin Prien favorisiert Social-Media-Verbot für unter 13-Jährige

Berlin, 24. Jun (Reuters) - ⁠Familienministerin Karin Prien hat sich für ein Social-Media-Verbot für unter 13-Jährige ausgesprochen. "Ich habe eine große Sympathie für die Altersgrenze von 13 Jahren", sagte Prien (CDU) am Mittwoch bei der Entgegennahme des Berichts der Kommission zum Jugendschutz. Dafür sei eine wirksame Altersüberprüfung nötig. Falls keine ausreichende und zeitnahe europäische Lösung gelinge, setze sie sich parallel für eine nationale Lösung ein, betonte Prien. Damit rückt ein teilweises Social-Media-Verbot in Deutschland ‌näher, weil sich CDU und SPD bereits dafür ausgesprochen hatten. Etliche Länder wie Australien, Frankreich, Kanada, Spanien, Slowenien, Griechenland und Großbritannien haben zum Schutz von Jugendlichen bereits Social-Media-Verbote erlassen oder arbeiten daran. Sie glaube aber, dass es in allen europäischen ⁠Ländern den Willen ⁠gebe, die Jugendlichen besser zu schützen, sagte die CDU-Politikerin.

Die interdisziplinäre Kommission hatte seit September 2025 gearbeitet und legte 56 Empfehlungen vor. Die Kommission schlägt dabei etwa eine verstärkte Medienaufklärung und bundesweite Aufklärungs- und Meldestellen vor. In der Bewertung müssten die Ziele "Schutz, Befähigung und Teilhabe" gegeneinander abgewogen werden. Als eine Option wird ein gesetzliches Social-Media-Verbot für unter 13-Jährige vorgeschlagen. Für 13- bis 16-Jährige und 16- bis 18-Jährige solle es eine wirksame Altersprüfung und abgestufte Schutzstandards geben, heißt es in dem Bericht. Bis zur siebten Klasse ‌sollte auch die Nutzung von Handys in der Schule verboten oder deutlich eingeschränkt ‌werden.

Prien schränkte ein, dass es für unter 13-Jährige auch Angebote wie etwa Messenger-Dienste geben müsse. Die Kommission schlägt als Alternative oder Ergänzung zu einem Social-Media-Verbot vor, dass das jeweilige Angebot nach Risiken bewertet werde und es durch die Anbieter Reichenweitenbeschränkungen geben soll. In keinem der beiden ⁠Fälle wird von der Kommission ein nationaler Alleingang empfohlen.

Familienministerin Prien betonte, dass sie auch Änderungen im Bürgerlichen Gesetzbuch anstrebe, um die Verpflichtung ‌der Eltern zu einer verantwortungsvollen Medienerziehung der Kinder festzuschreiben. Man müsse ⁠in den Schulen politische Bildung und Medienbildung zusammenbringen. Es brauche eine vorausschauende Gesamtstrategie.

Die Kommissionsvorschläge gehen nun in die politische Debatte. Sowohl CDU als auch SPD haben sich bereits für Zugangsbeschränkungen ausgesprochen, weil sie eine Gefährdung von Kindern und Jugendlichen durch Fake News, KI-gefälschte Bilder, Gewalt und Pornografie sehen. Sie sehen auch eine Gefahr, dass radikale politische ‌Kräfte Jugendliche bereits in einem sehr frühen Alter ansprechen. In der ⁠CSU ist Parteichef Markus Söder skeptisch, etliche andere CSU-Politiker ⁠sprechen sich aber für ein Social-Media-Verbot für Jugendliche aus. In der deutschen Debatte variiert die Altersgrenze für ein Verbot bisher zwischen 14 und 16 Jahren.

Prien kündigte rasche Gespräche mit der EU-Ebene an. Die EU-Kommission habe selbst Regulierungsvorschläge für September angekündigt. Antigone Davis, Sicherheitschefin des Facebook-Konzerns Meta, kritisierte die Pläne. "Verbote klingen einfach und sind für Politiker reizvoll, weil es nach entschlossenem Handeln aussieht", sagte Davis dem "Stern". "Aber man muss dann immer noch das Alter der Nutzer überprüfen und entscheiden, wo das passieren soll." Australien, wo seit Dezember 2025 ein Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige gilt, sei daher "kein Erfolgsbeispiel".

In der Bundesregierung wird bei einem Verbot auch ein Konflikt etwa mit den USA und China erwartet, weil die meisten Anbieter von Social-Media-Plattformen aus diesen Ländern kommen. Das ⁠Kanzleramt scheut deshalb auch die Einführung einer Digitalsteuer oder -abgabe für US-Techkonzerne, weil US-Präsident Donald Trump für diesen Fall mit Vergeltung gedroht hat.

(Bericht von Andreas Rinke.Redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)