Familienministerin Prien favorisiert Social-Media-Verbot für unter 13-Jährige

- von Andreas Rinke

Berlin, ⁠24. Jun (Reuters) - Familienministerin Karin Prien hat sich für ein Social-Media-Verbot für unter 13-Jährige ausgesprochen und strebt schnelle Gespräche über eine europäische Lösung an. "Ich habe eine große Sympathie für die Altersgrenze von 13 Jahren", sagte Prien (CDU) am Mittwoch bei der Entgegennahme des Berichts der Kommission zum Jugendschutz. Dafür sei aber eine wirksame Altersüberprüfung nötig. Falls keine ausreichende und zeitnahe europäische Lösung gelinge, setze sie sich parallel für eine nationale Lösung ein, betonte Prien. ‌Damit rückt ein teilweises Social-Media-Verbot in Deutschland näher, weil sich CDU und SPD bereits dafür ausgesprochen hatten. Dies könnte auch erhebliche neue Differenzen mit US-Techkonzernen bedeuten, weil US-Präsident Donald Trump vor Maßnahmen gegen Digitalfirmen gewarnt hat.

Die Debatte über Zugangsbeschränkungen für Kinder und Jugendliche auf ⁠den vor allem aus ⁠den USA und China betriebenen sozialen Plattformen hat in den vergangenen Monaten deutlich an Fahrt aufgenommen. Hintergrund sind Studien über negative Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche durch einen übermäßigen Medienkonsum, zu denen nun auch noch die Debatte über die Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz (KI) kommt. Es wird eine Gefährdung von Kindern und Jugendlichen durch Fake News, KI-gefälschte Bilder, Gewalt und Pornografie gesehen. CDU und SPD plädieren mittlerweile für ein Verbot für Jugendliche, weil sie auch eine Gefahr sehen, dass radikale politische Kräfte Jugendliche bereits in einem sehr frühen Alter ansprechen. Allerdings erwähnten ‌die stellvertretende CDU/CSU-Fraktionsvorsitzende Anja Weisgerber und die familienpolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Anne König, in ‌ihrer Stellungnahme nicht die Altersgrenze von 13 Jahren.

Etliche Länder wie Australien, Frankreich, Kanada, Spanien, Slowenien, Griechenland und Großbritannien haben zum Schutz von Jugendlichen bereits Social-Media-Verbote erlassen oder arbeiten daran. Sie glaube, dass es in allen europäischen Ländern den Willen gebe, die Jugendlichen besser zu schützen, sagte Prien. Die EU-Kommission wolle ⁠im September Regulierungsvorschläge vorlegen. Meist sind in anderen Ländern Zugangsbeschränkungen für Jugendliche unter 14 oder 16 Jahre geplant. In Deutschland werde das Alter von ‌13 unter anderem als Grenze für Allgemeine Geschäftsbedingungen verwendet. Prien sagte, die ⁠Altersgrenze sei Teil der angestrebten europäischen Diskussion.

56 KOMMISSIONSVORSCHLÄGE

Die interdisziplinäre Kommission hatte seit September 2025 gearbeitet und legte 56 Empfehlungen vor. Die Kommission schlägt dabei etwa eine verstärkte Medienaufklärung und bundesweite Aufklärungs- und Meldestellen vor. In der Bewertung müssten die Ziele "Schutz, Befähigung und Teilhabe" gegeneinander abgewogen werden. Als eine Option wird ein gesetzliches Social-Media-Verbot für unter 13-Jährige vorgeschlagen. Für 13- bis 16-Jährige ‌und 16- bis 18-Jährige solle es eine wirksame Altersprüfung und abgestufte Schutzstandards ⁠geben, heißt es in dem Bericht. Bis zur siebten Klasse ⁠sollte auch die Nutzung von Handys in der Schule verboten oder deutlich eingeschränkt werden.

Prien schränkte ein, dass es für unter 13-Jährige aber auch Angebote wie etwa Messenger-Dienste geben müsse. Die Kommission schlägt als Alternative oder Ergänzung zu einem Social-Media-Verbot vor, dass das jeweilige Angebot nach Risiken bewertet wird und es durch die Anbieter Reichenweitenbeschränkungen geben könnte. In keinem der beiden Fälle wird von der Kommission ein nationaler Alleingang empfohlen.

Die Familienministerin betonte, dass sie auch Änderungen im Bürgerlichen Gesetzbuch anstrebe, um die Verpflichtung der Eltern zu einer verantwortungsvollen Medienerziehung der Kinder festzuschreiben. Man müsse in den Schulen politische Bildung und Medienbildung zusammenbringen. Es brauche eine Gesamtstrategie.

Antigone Davis, Sicherheitschefin des Facebook-Konzerns Meta, kritisierte die Pläne. "Verbote klingen einfach und sind für Politiker reizvoll, weil es nach entschlossenem Handeln aussieht", sagte Davis dem "Stern". "Aber man muss dann ⁠immer noch das Alter der Nutzer überprüfen und entscheiden, wo das passieren soll." Australien, wo seit Dezember 2025 ein Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige gilt, sei daher "kein Erfolgsbeispiel".

(Bericht von Andreas Rinke.Redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte).)