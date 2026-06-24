Margen-Druck und schwache Guidance

Die operative Marge fällt von 9,1 auf 8,4 Prozent. Treiber: höhere Transportkosten, gestiegene Löhne, höhere variable Vergütungen und negative Effekte aus der globalen Handelspolitik. Diese Belastungen werden auch im neuen Geschäftsjahr nicht verschwinden.

Der Gesamtjahres-Ausblick verfehlt klar: FedEx erwartet 16,55 bis 17,75 Dollar je Aktie, der Konsens lag bei 18,90. Das laufende Quartal soll sogar einen Umsatzrückgang von einem Prozent bringen — danach folgen mehrere Quartale mit nahezu stagnierenden Werten oder leichten Rückgängen.

Bewertung passt nicht zum Wachstumsprofil

Das KGV liegt bei 17. Das wäre okay für ein Unternehmen mit stetigem Wachstum — passt aber nicht zum Bild der nächsten Quartale, in denen FedEx beim Umsatz nur noch um null oder leicht negativ wachsen soll.

Charttechnisch droht der Bruch der letzten Trendlinie. Sollte die Aktie heute deutlich tiefer eröffnen, könnten weitere trendfolgende Marktteilnehmer ihre Positionen abbauen. Auf diesem Niveau sehe ich weiteres Abwärtspotenzial. Erst bei klarer Bodenbildung und attraktiverem KGV sollte ein Einstieg erwogen werden.