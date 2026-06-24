Ferrari trennt sich von Marketingchef - Nachfolger kommt von BMW

Mailand, ⁠23. Jun (Reuters) - Nach der mit Kritik aufgenommenen Vorstellung des ersten Ferrari-Elektroautos hat sich der italienische Sportwagenbauer von seinem langjährigen ‌Marketingchef Enrico Galliera getrennt. Sein Nachfolger wird zum 1. Juli Massimiliano Di Silvestre, ⁠der ⁠bis vergangenen Monat das Italien-Geschäft von BMW geleitet hat. Unter seiner Leitung war BMW in Italien zum Marktführer unter den Premium-Autobauern aufgestiegen.

Sein Vorgänger Galliera ‌habe nach 16 Jahren ‌bei Ferrari "beschlossen, ein neues Kapitel in seiner beruflichen Laufbahn aufzuschlagen" – und dies dem ⁠Unternehmen bereits vor einiger Zeit mitgeteilt, hieß ‌es. Ferrari hatte ⁠Ende Mai den fünfsitzigen Elektro-SUV Luce vorgestellt und damit bestenfalls gemischte Reaktionen hervorgerufen. Kritisiert wurde unter anderem ‌das für Ferrari ⁠unübliche Design. Ein Insider ⁠sagte Reuters, Galliera habe sich bereit erklärt, noch bis zur Präsentation des neuen Autos auf dem Posten zu bleiben.

(Bericht von Giulio Piovaccari, geschrieben von Olaf Brenner. Redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich ⁠bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)