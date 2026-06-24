Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 24.06.2026

onvista · Uhr

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 24. Juni 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
DaktronicsBericht Geschäftsjahr 2026
GoldHaven ResourcesBericht 3. Quartal 2026
GoldMoneyBericht Geschäftsjahr 2026
H.B. FullerBericht 2. Quartal 2026
Jefferies Financial GroupBericht 2. Quartal 2026
Methode ElectronicsBericht Geschäftsjahr 2026
Micron TechnologyBericht 3. Quartal 2026
MillerKnollBericht Geschäftsjahr 2026
NovaGold ResourcesBericht 2. Quartal 2026
PaychexBericht Geschäftsjahr 2026
Petrel ResourcesBericht Geschäftsjahr 2025
Sono GroupBericht 1. Quartal 2026
Spearmint ResourcesBericht 1. Quartal 2027
Trip.ComBericht 1. Quartal 2026
Worthington SteelBericht Geschäftsjahr 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Micron Technology
Paychex
GoldHaven Resources
Sono Group
Trip.Com
Spearmint Resources
Methode Electronics
Daktronics
Petrel Resources
Jefferies Financial Group
NovaGold Resources
GoldMoney
MillerKnoll
H.B. Fuller
Worthington Steel

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