Generalversammlung der Highlight Event und Entertainment AG

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Highlight Event and Entertainment AG / Schlagwort(e): Generalversammlung
Generalversammlung der Highlight Event und Entertainment AG

24.06.2026 / 18:25 CET/CEST

PRESSEMITTEILUNG

Pratteln, 24. Juni 2026

Generalversammlung der Highlight Event und Entertainment AG

Die ordentliche Generalversammlung der Highlight Event and Entertainment AG nimmt sämtliche Anträge des Verwaltungsrats an.

Die an der SIX Swiss Exchange kotierte Highlight Event and Entertainment AG mit Sitz in Pratteln ("HLEE") hat heute ihre ordentliche Generalversammlung abgehalten. Sämtliche Anträge des Verwaltungsrats wurden von den Aktionären jeweils mit grosser Mehrheit angenommen.

Bernhard Burgener wurde als Präsident des Verwaltungsrats für eine weitere Amtszeit wiedergewählt, ebenso wurden Peter von Büren, Clive Ng, Edda Kraft sowie Stefan Wehrenberg für ein weiteres Jahr als Mitglieder des Verwaltungsrats wiedergewählt. Edda Kraft und Stefan Wehrenberg wurden auch als Mitglieder des Vergütungsausschusses wiedergewählt.

Kontakt:

Highlight Event und Entertainment AG
Netzibodenstrasse 23b
4133 Pratteln
Investor Relations
Tel.: +41 41 226 05 97

info@hlee.ch
www.hlee.ch

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Sprache:Deutsch
Unternehmen:Highlight Event and Entertainment AG
Netzibodenstrasse 23b
4133 Pratteln
Schweiz
Telefon:+41 41 226 05 97
Fax:+41 41 226 05 98
E-Mail:info@hlee.ch
Internet:www.hlee.ch
ISIN:CH0003583256
Valorennummer:896040
Börsen:SIX Swiss Exchange
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