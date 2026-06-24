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Generalversammlung der Highlight Event und Entertainment AG



24.06.2026 / 18:25 CET/CEST





PRESSEMITTEILUNG

Pratteln, 24. Juni 2026

Generalversammlung der Highlight Event und Entertainment AG

Die ordentliche Generalversammlung der Highlight Event and Entertainment AG nimmt sämtliche Anträge des Verwaltungsrats an.

Die an der SIX Swiss Exchange kotierte Highlight Event and Entertainment AG mit Sitz in Pratteln ("HLEE") hat heute ihre ordentliche Generalversammlung abgehalten. Sämtliche Anträge des Verwaltungsrats wurden von den Aktionären jeweils mit grosser Mehrheit angenommen.

Bernhard Burgener wurde als Präsident des Verwaltungsrats für eine weitere Amtszeit wiedergewählt, ebenso wurden Peter von Büren, Clive Ng, Edda Kraft sowie Stefan Wehrenberg für ein weiteres Jahr als Mitglieder des Verwaltungsrats wiedergewählt. Edda Kraft und Stefan Wehrenberg wurden auch als Mitglieder des Vergütungsausschusses wiedergewählt.

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4133 Pratteln

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Tel.: +41 41 226 05 97

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