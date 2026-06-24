Goldpreis sinkt unter 4.000 US-Dollar

LONDON (dpa-AFX) - Der Goldpreis ist am Mittwoch erstmals seit über einem halben Jahr unter 4.000 US-Dollar gesackt. Am Nachmittag wurde eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) an der Börse in London bei 3.973 US-Dollar gehandelt und damit 144 Dollar tiefer als am Vortag.

Der Rückgang beim Goldpreis erfolgte zeitgleich zu einer allgemeinen Dollar-Stärke. Die US-Währung gewinnt seit Tagen zu allen anderen wichtigen Währungen an Wert. Der Kurs des Euro ist im Gegenzug am Mittwoch bis auf 1,1325 Dollar gefallen und damit auf den tiefsten Stand seit einem Jahr. Da Gold in Dollar gehandelt wird, macht ein starker Dollar das Edelmetall teurer, was die Nachfrage bremst und den Preis belastet.

Neben Gold ist auch Silber unter Druck geraten. Auch hier fiel der Preisrückgang deutlich aus. Eine Feinunze wurde zuletzt bei 58,48 Dollar gehandelt und damit etwa fünf Prozent niedriger als am Vortag. Seit Beginn des Monats hat Silber bereits mehr als 20 Prozent an Wert verloren.

Ein wesentlicher Grund für den Rückgang der Notierungen von Edelmetallen wie Gold ist eine deutliche Neubewertung der Zinserwartungen, sagte Ewa Manthey, Rohstoffstrategin bei der ING Bank. US-Notenbankchef Kevin Warsh hatte bei seinem ersten Auftritt als Vorsitzender der Fed die Bedeutung der Preisstabilität besonders hervorgehoben. An den Finanzmärkten wurde dies als Hinweis für eine mögliche Zinserhöhung im weiteren Verlauf des Jahres gedeutet, was dem Dollar Auftrieb gab./jkr/jsl/jha/