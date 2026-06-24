LBBW Kapitalmärkte Daily
ifo Geschäftsklimaindex etwas verbessert erwartet
ifo Geschäftsklima verbessert erwartet
Nach den für Deutschland unerwartet schwachen PMIs am gestrigen Dienstag schauen die Marktteilnehmer nun umso genauer auf den heute zur Veröffentlichung anstehenden ifo Geschäftsklimaindex für den Monat Juni. Entspannungstendenzen am Persischen Golf sprechen zumindest für eine Bodenbildung, wenn nicht für eine moderate Verbesserung der Stimmung. Dies hätte aber auch schon für die gestrigen PMIs gelten müssen. Nach einem Wert von 84,9 im Mai rechnen wir beim ifo Geschäftsklima nun mit einem leichten Anstieg auf 85,2 Zähler. Für sich genommen sollte dies den Bullen am EUR-Rentenmarkt etwas den Wind aus den Segeln nehmen. Allerdings liegt die Konsens-Schätzung bei 85,5 Punkten, so dass ein Wert von 85,2 auch mit etwas Enttäuschung aufgenommen werden könnte. Allzu stark dürften die Marktbewegungen bei einem realisierten Wert nahe dieser beiden Eckwerte aber nicht ausfallen.
Tech-Aktien unter Druck
Nach dem langanhaltenden fulminanten KI-Boom belasteten zuletzt Sorgen um eine mögliche Überhitzung am Markt bzw. um hohe kreditfinanzierte Ausgaben diverser KI-Unternehmen die Tech-Werte global. Hinzu kommt die Furcht vor wieder ansteigenden Leitzinsen - insbesondere in den USA. Neue Hinweise darauf, welchen Kurs die US Fed unter Kevin Warsh nun segeln wird, erwarten wir aber erst wieder morgen von den PCE Price Indices, also den Inflationsraten des persönlichen Verbrauchs in den USA. Diese könnten dann durchaus für etwas Bewegung an den Märkten sorgen.
Vom Golf nichts grundlegend NeuesWährend US-Präsident Trump am Dienstag verkündete, der Iran habe Atominspektionen auf unbestimmte Zeit zugestimmt, erklärte Teheran, man habe kein derartiges Zugeständnis gemacht. Auch über die Kontrolle der Straße von Hormus gibt es widersprüchliche Angaben. All dies wirft natürlich Fragen über die Tragfähigkeit des Friedensabkommens auf. Immerhin gab der Ölpreis weiter nach. Brent notiert derzeit bei rund 75 USD pro Barrel.Trumps schwindender Rückhalt im Land und in seiner eigenen Partei setzen ihn unter Druck, Erfolge zu verkünden. Der US-Senat hatte am Dienstag mit 50 zu 48 Stimmen eine Resolution verabschiedet, die den Präsidenten anweist, die US-Militäraktionen gegen den Iran einzustellen. Diese war Anfang des Monats schon vom Repräsentantenhaus verabschiedet worden. Der Vorgang spiegelt die wachsende Besorgnis selbst unter einigen von Trumps Republikanern über den unpopulären Konflikt wider. Halten muss sich Trump an die Resolution aber nicht.
|
Wichtige Hinweise
Diese Publikation richtet sich ausschließlich an Empfänger in der EU, Schweiz und Liechtenstein. Diese Publikation wird von der LBBW nicht an Personen in den USA vertrieben und die LBBW beabsichtigt nicht, Personen in den USA anzusprechen.
Aufsichtsbehörden der LBBW: Europäische Zentralbank (EZB), Sonnemannstraße 22, 60314 Frankfurt am Main und Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn / Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt.
Diese Publikation beruht auf von uns nicht überprüfbaren, allgemein zugänglichen Quellen, die wir für zuverlässig halten, für deren Richtigkeit und Vollständigkeit wir jedoch keine Gewähr übernehmen können. Sie gibt unsere unverbindliche Auffassung über den Markt und die Produkte zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses wieder, ungeachtet etwaiger Eigenbestände in diesen Produkten. Diese Publikation ersetzt nicht die persönliche Beratung. Sie dient nur zu Informationszwecken und gilt nicht als Angebot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Für weitere zeitnähere Informationen über konkrete Anlagemöglichkeiten und zum Zwecke einer individuellen Anlageberatung wenden Sie sich bitte an Ihre Anlageberaterin oder -berater. Wir behalten uns vor, unsere hier geäußerte Meinung jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.
Wir behalten uns des Weiteren vor, ohne weitere Vorankündigung Aktualisierungen dieser Information nicht vorzunehmen oder völlig einzustellen. Die in dieser Ausarbeitung abgebildeten oder beschriebenen früheren Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen verlässlichen Indikator für die künftige Wertentwicklung dar.
Herausgeber
Landesbank Baden-Württemberg
Am Hauptbahnhof 2
70173 Stuttgart
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Börse am Morgen 23.06.2026Dax fällt deutlich unter 25.000 Punkte - Asien belastetgestern, 07:42 Uhr · onvista
Dax Chartanalyse 23.06.2026Dax startet neue Verkaufswelle nach schwachen US-Vorgabengestern, 09:52 Uhr · onvista
Dax Tagesrückblick 23.06.2026Dax dämmt Verluste ein, rutscht aber unter 25.000 Punktegestern, 15:55 Uhr · onvista
Kommentar nach der ersten BörsenwocheSpaceX wird noch viele Milliarden erschaffen - und vernichten21. Juni · onvista
Plus-Analysen
Trading-ImpulsNach monatelangem Höhenflug: MDax-Aktie vor Belastungsprobegestern, 13:15 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan RißeStaatsanleihen ähneln Aktien mehr, als Anleger meist vermuten20. Juni · Acatis
BMW schockiert mit GewinnwarnungNach Kursrutsch kaufen? Das Urteil zu deutschen Autoaktien19. Juni · onvista