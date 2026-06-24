Ifo-Umfragechef: Unsicherheit in den Unternehmen nimmt ab

Berlin, 24. ⁠Jun (Reuters) - Das Ifo-Institut sieht die deutsche Wirtschaft nach dem zweiten Anstieg seines Geschäftsklima-Barometers noch nicht über dem Berg. "Sie macht einen kleinen Schritt vorwärts", sagte Ifo-Umfragechef Klaus Wohlrabe am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters zu ‌der zuvor veröffentlichten Umfrage der Münchner Forscher unter 9000 Unternehmen. Das Barometer liege mit aktuell 85,6 Punkten noch immer deutlich ⁠unter dem ⁠im Februar vor Ausbruch des Iran-Kriegs erreichten Wert von 88,5 Zählern.

Im zu Ende gehenden zweiten Quartal könnte es daher nicht zu einem Wachstum des Bruttoinlandsproduktes reichen. "Es dürfte in etwa stagnieren", sagte Wohlrabe. Im ersten Quartal hatte es noch zu einem Plus ‌von 0,3 Prozent gereicht.

Für etwas mehr Optimismus ‌in den Chefetagen sorgt die Waffenruhe zwischen den USA und Iran, in deren Folge auch die Ölpreise deutlich gesunken sind. "Was wir generell ⁠sehen: Die Unsicherheit in den Unternehmen nimmt ab", betonte Wohlrabe. "Es gibt ‌mehr Planungssicherheit." Auch sei der Anteil ⁠der Unternehmen, die ihre Preise anheben wollen, gesunken.

Die Auftragslage bleibt aber nach wie vor schwierig, auch wenn die Exporterwartungen der Unternehmen etwas gestiegen seien. "Auf den Exportmärkten fehlt die ‌Dynamik", betonte Wohlrabe. Im Handel ⁠habe sich das Geschäftsklima zwar ⁠merklich aufgehellt, bleibe aber negativ. "An den Zapfsäulen muss trotz des Tankrabatts mehr Geld ausgegeben werde, darauf reagieren die Verbraucher sensibel", erklärte der Ifo-Umfragechef.

Das zeige sich auch im Tourismus. Auslandsreisen seien wegen der höheren Ölpreise teurer geworden. "Der Deutschland-Tourismus hält sich dagegen recht gut", fügte Wohlrabe hinzu. Bei den Dienstleistern habe sich der Bereich Transport und Logistik erholt, der ebenfalls besonders stark ⁠von den höheren Spritpreisen betroffen war.