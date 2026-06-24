Infineon Technologies - Kursverdopplung – inklusive Allzeithoch
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Kursverdopplung – inklusive Allzeithoch
Im bisherigen Jahresverlauf 2026 hat sich die Infineon-Aktie bereits mehr als verdoppelt. Diese Bilderbuchperformance geht mit einem Spurt über das frühere Allzeithoch aus dem Jahr 2000 bei 83,45 EUR einher. Wann immer es zu einer solch überdurchschnittlichen Wertentwicklung kommt, können bereits investierte Anlegerinnen und Anleger (Teil-)Gewinne in der Aktie realisieren und stattdessen ein Engagement in ein defensiveres Discount-Zertifikat ins Auge fassen. Diese Vorgehensweise sichert (zum Teil) aufgelaufene Gewinne, reduziert Risiken und das ohne dabei die Renditechancen des Basiswertes gänzlich zu kappen. Im konkreten Fall der Infineon-Aktie signalisieren auch diverse Indikatoren, dass ein aktives Money Management an Bedeutung gewinnt. Zwar stehen RSI und MACD weiterhin für intakte Aufwärtstrends, doch sowohl der Oszillator als auch der Trendfolger erreichen zuvor nie gesehene Niveaus. Das Junitief bei 74,06 EUR definiert genau wie die horizontalen Marken bei rund 70 EUR eine erste Unterstützung, während eine interne Trendlinie (akt. bei 50,19 USD) eine massive Rückzugslinie darstellt. Die angeführten Schlüsselmarken können Anlegerinnen und Anleger auch bei der Produktauswahl berücksichtigen.
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Im bisherigen Jahresverlauf 2026 hat sich die Infineon-Aktie bereits mehr als verdoppelt. Diese Bilderbuchperformance geht mit einem Spurt über das frühere Allzeithoch aus dem Jahr 2000 bei 83,45 EUR einher. Wann immer es zu einer solch überdurchschnittlichen Wertentwicklung kommt, können bereits investierte Anlegerinnen und Anleger (Teil-)Gewinne in der Aktie realisieren und stattdessen ein Engagement in ein defensiveres Discount-Zertifikat ins Auge fassen. Diese Vorgehensweise sichert (zum Teil) aufgelaufene Gewinne, reduziert Risiken und das ohne dabei die Renditechancen des Basiswertes gänzlich zu kappen. Im konkreten Fall der Infineon-Aktie signalisieren auch diverse Indikatoren, dass ein aktives Money Management an Bedeutung gewinnt. Zwar stehen RSI und MACD weiterhin für intakte Aufwärtstrends, doch sowohl der Oszillator als auch der Trendfolger erreichen zuvor nie gesehene Niveaus. Das Junitief bei 74,06 EUR definiert genau wie die horizontalen Marken bei rund 70 EUR eine erste Unterstützung, während eine interne Trendlinie (akt. bei 50,19 USD) eine massive Rückzugslinie darstellt. Die angeführten Schlüsselmarken können Anlegerinnen und Anleger auch bei der Produktauswahl berücksichtigen.
Infineon Technologies (Monthly)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart Infineon Technologies
Quelle: LSEG, tradesignal²
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