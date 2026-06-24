Insider: Moskauer Ölraffinerie fällt nach Drohnenangriffen monatelang aus

Berlin, 24. ⁠Jun (Reuters) - Die wichtigste Raffinerie für die russische Hauptstadtregion fällt Branchenkreisen zufolge nach ukrainischen Drohnenangriffen wahrscheinlich den Rest des Jahres aus. Die Anlage am südlichen Stadtrand von Moskau sei schwer beschädigt worden, sagten ‌zwei Insider der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch. "Die Reparatur wird mindestens ein halbes Jahr dauern", erklärte eine der mit den Vorgängen ⁠vertrauten ⁠Personen. Der Betreiber Gazprom Neft reagierte zunächst nicht auf eine Bitte um Stellungnahme. Die Anlage war in den vergangenen Wochen zweimal getroffen worden und musste den Betrieb einstellen. Der Ausfall der Raffinerie macht es für Russland schwerer, dem akuten Spritmangel ‌im Land zu begegnen.

Die Ukraine hat ihre ‌Angriffe auf die russische Energieinfrastruktur mit Langstreckendrohnen zuletzt intensiviert. Russland greift seinerseits weiterhin Energie- und Rüstungsziele in und um ukrainische Städte ⁠mit Drohnen und Raketen an. Die ukrainischen Treffer haben jedoch einen ‌erheblichen Teil der russischen Raffineriekapazitäten ⁠lahmgelegt. In vielen Regionen des riesigen Landes führte dies bereits zu Engpässen, steigenden Preisen und langen Schlangen an den Tankstellen. Die Raffinerie in Moskau produzierte den jüngsten verfügbaren ‌Daten zufolge im Jahr 2024 ⁠fast drei Millionen Tonnen Benzin ⁠sowie 3,2 Millionen Tonnen Diesel.

Angesichts der Versorgungskrise erwägt die Regierung in Moskau ein Exportverbot für Diesel, wie der stellvertretende Ministerpräsident Alexander Nowak am Dienstag mitteilte. Einem Bericht der Zeitung "Wedomosti" zufolge werden zudem Treibstoffimporte geprüft. Dies gelte insbesondere für die Halbinsel Krim, wo der Verkauf von Benzin an Privatkunden kürzlich bereits ausgesetzt wurde.

(Bericht von Reuters, bearbeitet von Elke Ahlswede, ⁠redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)