IRW-News: Dr. Reuter Investor Relations: De.mem sieht stabilen Wachstumspfad und blickt positiv in die Zukunft

IRW-PRESS: Dr. Reuter Investor Relations: De.mem sieht stabilen Wachstumspfad und blickt positiv in die Zukunft

Das australische Wasser- und Abwasseraufbereitungsunternehmen De.mem zieht zur Jahresmitte eine Zwischenbilanz. In einem Brief an die Aktionäre fasst CEO Andreas Kröll die zuletzt veröffentlichten Zahlen sowie wichtige Entwicklungen der vergangenen Monate zusammen. Zudem gibt das Unternehmen einen Ausblick auf die zweite Jahreshälfte.

Kröll verwies auf die Entwicklung von De.mem im Kalenderjahr 2025. Nach Unternehmensangaben wurden in diesem Zeitraum mehrere finanzielle, operative und strategische Ziele erreicht. Der Umsatz stieg 2025 auf 29,9 Mio. AUD, ein Plus von 20 Prozent gegenüber dem Kalenderjahr 2024.

De.mem liefert Rekord-Jahresumsätze seit Unternehmensgründung

Diese Entwicklung spiegelt die konsequente Umsetzung unserer Strategie für wiederkehrende Umsätze sowie die kontinuierliche Expansion unserer Service- und Spezialchemikalien-Plattform wider, erkärt der Firmenchef und zählt weitere positive Finanzkennzahlen auf.

Die jährlichen Zahlungseingänge stiegen um 14 Prozent von 28,4 Mio. AUD im Kalenderjahr 2024 auf 32,3 Mio. AUD im Kalenderjahr 2025. Besonders hervorzuheben sei die hohe Beständigkeit dieses Wachstums: Die vierteljährlichen Zahlungseingänge von De.mem übertrafen nun bereits zum 28. Mal in Folge (Stand März 2026) die Ergebnisse des jeweiligen Vorjahresquartals.

Skalierbares, nachhaltiges Geschäftsmodel bewährt sich

Darüber hinaus konnte die Wachstumsdynamik in das erste Quartal 2026 übertragen werden. Mit Zahlungseingängen von 10,4 Mio. AUD wurde ein neuer Quartalsrekord erzielt, was einem Anstieg von 31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht. Das März-Quartal 2026 markierte damit die höchsten vierteljährlichen Zahlungseingänge in der Unternehmensgeschichte.

Seit dem März-Quartal 2019 hat De.mem eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) der Zahlungseingänge von rund 26 Prozent erzielt. Damit übertreffen wir nicht nur die allgemeinen Wachstumsraten der Branche deutlich, sondern unterstreichen die Skalierbarkeit sowie die Nachhaltigkeit unseres Geschäftsmodells, so Andreas Kröll.

Wiederkehrende Umsätze führen zu weiterem Margenwachstum

Ein zentraler Bestandteil der Strategie von De.mem ist es hochwertige, wiederkehrende Umsätze in einer traditionell projektorientierten Branche zu erzielen und sich so von den Wettbewerbern abzusetzen.

Mittlerweile stammen mehr als 90 Prozent der Umsätze und Zahlungseingänge des Unternehmens aus wiederkehrenden Quellen, erläutert Andreas Kröll. Dazu gehören langfristige Serviceverträge, die Lieferung von Spezialchemikalien, Verbrauchsmaterialien, Membranersatz sowie laufende Betriebs- und Wartungsleistungen.

Mit dem Übergang zu diesem Geschäftsmodell konnte das Unternehmen auch die Margen deutlich verbessern. Infolge dieser strategischen Neuausrichtung stieg die Bruttomarge von De.mem im Kalenderjahr 2025 auf einen Rekordwert von 43 Prozent, verglichen mit 41 Prozent im Jahr 2024 und 36 Prozent im Jahr 2023.

Positive Kennzahlen beim bereinigten EBITDA und operativen Cashflow

So konnte De.mem 2025 erstmals für das gesamte Geschäftsjahr ein positives bereinigtes EBITDA und einen positiven operativen Cashflow erzielen. Das bereinigte EBITDA wurde um einmalige Effekte wie Akquisitionskosten und aktienbasierte Vergütungen bereinigt. Das bereinigte EBITDA lag im Kalenderjahr 2025 bei1,6 Mio. AUD, während der operative Cashflow rund 0,3 Mio. AUD betrug.

Dieser Meilenstein ist das direkte Ergebnis nachhaltigen Umsatzwachstums, struktureller Margenverbesserungen und der operativen Hebelwirkung des wiederkehrenden Geschäftsmodells von De.mem.

Mehr Flexibilität in der Finanzierung

Der positive operative Cashflow ist von strategischer Bedeutung, denn er verschafft De.mem Zugang zu potenziellen Fremdfinanzierungen, erhöht die Fähigkeit des Unternehmens zu disziplinierten und wertsteigernden Akquisitionen und verdeutlicht die operative Hebelwirkung des Geschäftsmodells bei weiterem Wachstum.

Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr

Für 2026 verweist De.mem auf eine gute finanzielle Ausgangslage. Nach Unternehmensangaben verfügt das Unternehmen zu Jahresbeginn über die stärkste Finanzposition seiner bisherigen Entwicklung. Als Schwerpunkte nennt CEO Andreas Kröll die Umsetzung der Strategie, weitere Margenverbesserungen und eine gezielte Kapitalallokation.

Als wichtige Treiber für das aktuelle Jahr sieht er zum einen die hochwertige Basis wiederkehrender Umsätze, wobei mehr als 90 Prozent der Erlöse aus wiederkehrenden Geschäftsbereichen stammen und dadurch eine hohe Visibilität zukünftiger Erträge gewährleistet wird. Das fortgesetzte organisches Wachstum, unterstützt durch gezieltes Cross-Selling margenstarker Produkte und Dienstleistungen im gesamten Unternehmensportfolio, ist laut Kröll ein weiterer wichtiger Treiber.

Die Erfolgsbilanz von 28 aufeinanderfolgenden Quartalen mit steigenden Zahlungseingängen stimmen den Firmenchef ebenfalls zuversichtlich. Auch die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von rund 26 Prozent seit 2019 spreche für sich.

Das üblicherweise etwas schwächere erste Quartal hat De.mem ebenfalls erfolgreicher als in den Vorjahren abgeschlossen und damit frühzeitig Boden gut machen können. Die Zahlungseingänge lagen mit 10,4 Mio. AUD und einem Wachstum von 31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal auf einem Rekord-Niveau.

Der positive operative Cashflow ermöglicht De.mem den Zugang zu potenzieller Fremdfinanzierung und macht De.mem flexibler bei wertsteigernden Akquisitionen.

Chancen durch Watermark und Core Chemicals voraus

Andreas Kröll sieht zudem eine vielversprechende Marktchance im Bereich Haushaltswasserfiltration. Wir erwarten kurzfristig den Abschluss der WaterMark-Zertifizierung, erklärt Kröll. Damit wird es De.mem möglich, seine Haushaltsfilter auch auf dem australischen Markt vermarkten zu können. Außerdem wird Core Chemicals, ein Unternehmen, das De.mem im vergangenen Jahr übernommen hatte, nun erstmal für das vollständige Geschäftsjahr einen Beitrag zum Jahresergebnis leisten. Weiteres Potenzial sieht Kröll durch geografische Expansionen und Cross-Selling-Synergien. Alles in allem sehen wir ein überaus positives Jahr auf uns zukommen. Wir sind zuversichtlich und freuen uns auf die kommenden Herausforderungen, so Kröll.

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De.mem

ISIN: AU000000DEM4

https://demembranes.com/

Land: Australien

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Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie der IR-Webseite von De.mem entnehmen: https://demembranes.com/investors/

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