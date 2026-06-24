IRW-News: Western Star Resources Inc.: Western Star Resources stellt Unternehmensupdate bereit und gibt offizielles Stocktwits-Konto bekannt

IRW-PRESS: Western Star Resources Inc.: Western Star Resources stellt Unternehmensupdate bereit und gibt offizielles Stocktwits-Konto bekannt

Unternehmen hebt jüngste Fortschritte auf seinen auf die USA ausgerichteten Wolframprojekten hervor und führt Stocktwits als zusätzlichen Kanal für öffentliche Unternehmensupdates ein

24. Juni 2026 / Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Western Star Resources Inc. (CSE: WSR) (OTC: WSRIF) (FRA: 4K2) (das Unternehmen oder Western Star) freut sich, den Aktionären nach einer Phase bedeutender Aktivitäten im Portfolio des Unternehmens im Bereich kritischer Rohstoffe ein Unternehmensupdate bereitzustellen.

Western Star möchte seinen Aktionären für die kontinuierliche Unterstützung danken. Das Unternehmen hat in letzter Zeit eine Reihe von Updates veröffentlicht und das Management ist davon überzeugt, dass dies ein geeigneter Zeitpunkt ist, um den Aktionären und interessierten Investoren zu verdeutlichen, wie diese Entwicklungen zusammenhängen, was erreicht wurde und worauf sich das Unternehmen im weiteren Verlauf konzentriert.

In den vergangenen Monaten hat Western Star seine Strategie zum Aufbau eines auf die USA ausgerichteten Wolframportfolios vorangetrieben - zu einem Zeitpunkt, an dem Wolfram als kritischer Rohstoff für Anwendungen in den Bereichen Verteidigung, Luft- und Raumfahrt, Energie sowie fortschrittliche Fertigung zunehmend an Aufmerksamkeit gewinnt.

Die jüngsten Fortschritte des Unternehmens beinhalten Folgendes:

- Abschluss einer überzeichneten Privatplatzierungs- und Flow-through-Finanzierung zur Unterstützung von Explorationsarbeiten, Erschließungen, Working Capital und Initiativen zur Marktbekanntheit

- Erweiterung und Weiterentwicklung des Wolframkonzessionsgebiets Rowland in Elko County, Nevada, einschließlich des Abschlusses der Phase-1-Explorationsarbeiten und einer modernen magnetischen geophysikalischen UAV-Flugvermessung

- Beginn des Genehmigungsverfahrens für Bohrungen bei Rowland durch die Beauftragung von KC Harvey Environmental LLC

- Erwerb und Skizzierung eines Explorationsprogramms für das Wolframprojekt White Star, das an Rowland angrenzt, wodurch sich eine größere Explorationsmöglichkeit im Distriktmaßstab im Wolframgebiet Jarbidge-Charleston in Nevada ergibt

- Erwerb einer 100-%-Beteiligung an der vormals produzierenden Wolframmine Eagle Point in New Mexico, was das wachsende Portfolio des Unternehmens an vormals produzierenden Wolfram-Assets in den USA zusätzlich erweitert

- Einreichung eines Antrags als Reaktion auf eine Ausschreibung des U.S. Defense Industrial Base Consortium in Zusammenhang mit der Lieferung strategischer kritischer Rohstoffe

Blake Morgan, President und CEO von Western Star, sagte: Western Star blickt auf einen überaus aktiven Zeitraum zurück und wir sind davon überzeugt, dass die jüngsten Entwicklungen durch eine klare Strategie miteinander verbunden sind: den Aufbau einer bedeutsamen, auf die USA ausgerichteten Wolframplattform im Umfeld vormals produzierender Assets, moderne Explorationsarbeiten und den wachsenden Bedarf an einer verlässlichen inländischen Versorgung mit kritischen Rohstoffen. Wir schätzen die kontinuierliche Unterstützung unserer Aktionäre bei der Weiterentwicklung dieser Strategie sehr. Das Unternehmen wird in den nächsten Wochen Neuigkeiten zu seinen Bohrgenehmigungen, Erstbohrprogrammen sowie Analyseergebnissen von aktuellen Explorationsprogrammen bekannt geben.

Bei Rowland hat das Unternehmen kürzlich die Phase-1-Explorationsarbeiten abgeschlossen, einschließlich geophysikalischer UAV-Vermessungen, geochemischer Bodenuntersuchungen, Gesteinssplitter-Probenahmen sowie der Feldüberprüfung historischer Grubenbaue. Das Unternehmen berichtete außerdem über die Ergebnisse seiner hochauflösenden magnetischen UAV-Vermessung, die in die noch ausstehenden Phase-1-Analyseergebnisse integriert werden, um die Konzipierung eines Phase-2-Explorationsprogramms zu unterstützen und potenzielle Bohrziele zu verfeinern.

Der Erwerb des Wolframprojekts White Star fügt ein angrenzendes Konzessionsgebiet mit einer historischen Wolfram-Molybdän-Skarn-Mineralisierung hinzu und ermöglicht es dem Unternehmen, Rowland und White Star als Teil eines umfassenderen Explorationsmodells im Distriktmaßstab zu bewerten. Western Star ist davon überzeugt, dass die Nähe der beiden Projekte Vorteile in puncto Logistik, Explorationseffizienz und zukünftige Bohrzielermittlung bieten könnte.

Der jüngste Erwerb der vormals produzierenden Wolframmine Eagle Point in New Mexico durch das Unternehmen erweitert das US-Wolframportfolio von Western Star weiter. Eagle Point bietet Zugang zu einem weiteren historischen Wolframdistrikt mit dokumentierter früherer Produktion, Oberflächenmineralisierung und unerprobten Explorationszielen.

Herr Morgan sagte außerdem: Unser Ziel besteht darin, über isolierte Ankündigungen hinauszugehen und den Aktionären dabei zu helfen, das Gesamtbild zu sehen. Wir bauen ein Portfolio an vormals produzierenden Wolfram-Assets in den USA auf, entwickeln moderne Explorationsdatensätze weiter, bereiten die Bohrzielermittlung vor und positionieren Western Star im breiteren Diskurs über kritische Rohstoffe.

Offizielles Stocktwits-Konto

Western Star freut sich außerdem, den Start seines offiziellen Stocktwits-Kontos als zusätzlichen Kommunikationskanal für Aktionäre und interessierte Investoren bekannt zu geben.

Aktionäre und interessierte Investoren werden gebeten, Western Star Resources auf Stocktwits unter @WesternStarResources zu folgen.

Das Unternehmen beabsichtigt, Stocktwits zu nutzen, um Links zu Pressemitteilungen des Unternehmens, öffentlichen Updates, Interviews, Inhalten zur Investorenaufklärung und anderen öffentlich zugänglichen Informationen zu teilen.

Das Stocktwits-Konto des Unternehmens soll die formellen Offenlegungskanäle von Western Star, einschließlich Pressemitteilungen, behördlicher Einreichungen und der Website des Unternehmens, ergänzen und nicht ersetzen. Das Unternehmen beabsichtigt nicht, über Stocktwits Anlageberatung, Kursziele oder Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren bereitzustellen.

Investoren sollten weiterhin die offiziellen Pressemitteilungen, Einreichungen und die Website des Unternehmens prüfen, um vollständige Informationen über das Geschäft, die Explorationsaktivitäten, die Risiken sowie Unternehmensupdates von Western Star zu erhalten.

Über Western Star Resources

Western Star Resources ist ein aufstrebendes Junior-Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Wiederbelebung der nordamerikanischen Wolframversorgung gerichtet ist. Das Unternehmen treibt seinen Eintritt in den US-Markt durch vormals produzierende Wolfram-Assets in historisch bedeutsamen Bergbaugebieten voran und positioniert sich, um am wachsenden Bedarf an einer sicheren inländischen Versorgung mit kritischen Rohstoffen teilzuhaben.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.westernstarresources.com.

Kontaktdaten

Blake Morgan

President, CEO und Direktor

E-Mail: blake@acvc.vc

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem Aussagen zu den Explorationsplänen des Unternehmens, zu Genehmigungsverfahren, zu künftigen Arbeitsprogrammen, zu potenziellen Bohrzielen, zur Strategie im Bereich kritischer Mineralien, zur Nutzung von Social-Media-Plattformen sowie zu Erwartungen hinsichtlich der Erschließung der Konzessionsgebiete des Unternehmens.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen und Annahmen des Managements und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten Ergebnissen abweichen. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren.

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